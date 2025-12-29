Pravda Správy Svet Putin má čas len do konca marca. Potom ho môže postihnúť kolaps

Putin má čas len do konca marca. Potom ho môže postihnúť kolaps

Ruský prezident Vladimir Putin má podľa ukrajinského politológa Viktora Andrusiva čas najneskôr do marca, aby sa rozhodol o ďalšom smerovaní vojny na Ukrajine. Potom podľa neho príde buď kolaps ruských ambícií, alebo „zlý mier“. Tvrdenia Moskvy o schopnosti viesť vojnu donekonečna označuje za blaf a súčasť vyjednávacej stratégie.

29.12.2025 14:00
debata (12)
Rusko chce, aby sa Ukrajine darilo, vyhlásil Trump po boku Zelenského. Výraz ukrajinského prezidenta hovorí za všetko
Video
Americký prezident Donald Trump novinárom na tlačovej konferencii povedal, že Rusko sa bude podieľať na rekonštrukcii Ukrajiny. "Rusko chce, aby sa Ukrajine darilo," povedal Trump. Poznamenal, že Putin bol v tejto otázke veľmi štedrý, keď povedal, že by Rusko dodávalo energiu za veľmi nízke ceny. Výraz ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského hovorí za všetko. / Zdroj: REUTERS

„Chudoba pre Rusov nie je kolaps, budú pripravení to vydržať. Kolapsom pre nich je neschopnosť ovplyvňovať globálnu politiku. Kolapsom pre nich je uvedomenie si, že už nie sú globálnou veľmocou,“ povedal Andrusiv podľa webu gazeta.ua.

Tvrdí, že práve obava zo zosunutia sa z pozície veľmoci bola podľa neho hlavnou motiváciou, prečo Putin vojnu rozpútal. Jeho cieľom nebolo len územie Ukrajiny, ale snaha o návrat Ruska medzi globálnych hráčov.

Russia Daily Life Čítajte viac Rusov už bolí Putinova vojna, štát z nich žmýka čoraz viac rubľov. Je to obor na hlinených nohách, tvrdí analytik Mesík

Politológ upozorňuje, že ruská ekonomika začína pociťovať systémové problémy. Jej rast sa má v tomto roku pohybovať len okolo 0,5 až 0,7 %, zatiaľ čo vlani to bolo približne štyri percentá. Najväčší výrobca tankov Uralvagonzavod prepúšťa až polovicu zamestnancov a zisky kľúčových energetických firiem prudko klesajú.

Russia Ukraine War Čítajte viac Expert z Kyjeva tvrdí, že pred vpádom Rusov na Ukrajinu na jej území operovala maďarská tajná služba

Podľa Andrusiva sankcie prinášajú výsledky najmä v dlhodobom horizonte a ich účinky sa začínajú prejavovať práve teraz. Rusko pritom čelí klesajúcim príjmom z ropy a plynu, rastúcim cenám a znižovaniu finančných stimulov pre vojakov. Zároveň by Moskva musela znovu financovať masívnu mobilizáciu a výrobu drahej vojenskej techniky.

Za všetko môže Putin! Rusi poslali Európanom satirické video
Video
Ruská televízia RT nakrútila propagandistické video so satirickým odkazom Európanom, že za všetky problémy, ktoré zažívajú, môže Putin. Končí sa odkazom, že svoju slepú vieru majú prenechať Santovi. / Zdroj: RT

Ako historickú paralelu uvádza Britániu po druhej svetovej vojne, ktorá síce vyšla z konfliktu víťazne, no stratila postavenie impéria a na desaťročia upadla do stagnácie. Podľa neho hrozí Rusku podobný scenár – nie okamžitý rozpad, ale dlhodobé oslabenie a návrat na regionálnu úroveň.

Kľúčovým mesiacom má byť marec, keď sa Putin podľa Andrusiva bude musieť rozhodnúť. Buď vyhlási víťazstvo po obsadení Donbasu a zmieri sa s úlohou regionálnej mocnosti, alebo pristúpi na mier s cieľom obnoviť vzťahy so Západom. „Realisticky sa o osude vojny rozhodne práve v marci,“ uzatvára politológ.

Facebook X.com 12 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Vladimir Putin
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"