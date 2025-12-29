Pravda Správy Svet Spojené štáty podnikli úder na zariadenie vo Venezuele, povedal Trump

Spojené štáty podnikli úder na zariadenie vo Venezuele, povedal Trump

Americký prezident Donald Trump v rozhovore s newyorským rádiom WABC vyhlásil, že Spojené štáty minulý týždeň podnikli úder na zariadenie vo Venezuele. Podľa amerických médií ide o evidentnú narážku na zariadenia súvisiace s obchodom s drogami.

29.12.2025 16:33
Ide o prvý americký útok na pevninskej Venezuele, ku ktorému sa Spojené štáty prihlásili od chvíle, keď v septembri v Karibskom mori začali vzdušné údery na lode, ktorých posádky vinia z pašovania drog do USA.

Zničujúci zásah. Armáda USA znovu zaútočila na venezuelskú loď. Boli na nej "narkoteroristi", tvrdí Hegseth
Video
Archívne video. Americká armáda v piatok znovu zaútočila na venezuelské plavidlo, ktoré podľa nej v medzinárodných vodách prevážalo drogy. Na Twitteri (X) o tom informoval americký minister obrany Pete Hegseth, podľa ktorého pritom prišli o život štyria muži. / Zdroj: Twitter / Pete Hegseth

Trump vyhlásenie urobil v piatkovom rozhovore so svojím priaznivcom, republikánskym miliardárom Johnom Catsimatidisom, ktorý vlastní stanicu WABC. Trump s ním v rozhovore diskutoval o úderoch na lode, ktoré Washington podozrieva z pašovania narkotík. „Majú tam veľkú továreň alebo veľké zariadenie, odkiaľ tie lode vyplávajú. Dve noci späť sme ho zničili. Takže sme im zasadili veľmi tvrdý úder,“ povedal Trump bez toho, aby oznámil presnú polohu cieľa amerického útoku.

Americkí predstavitelia podľa denníka The New York Times (NYT) potvrdili, že šéf Bieleho domu hovoril o zariadení spojenom s drogami vo Venezuele, a že bolo zničené. Neposkytli však ďalšie podrobnosti. K incidentu sa podľa NYT odmietli vyjadriť vojenskí činitelia aj Ústredná spravodajská služba (CIA). Venezuelská vláda verejne neohlásila žiadny útok na svojom území.

Pravda vo svete: Venezuela pod tlakom USA: Pozemná operácia je nepravdepodobná, zlom musí prísť zvnútra, hovorí odborník na Latinskú Ameriku Martin Rey
Video
Napätie medzi USA a Venezuelou rastie, no dopady neostávajú len v Latinskej Amerike. Odborník na región Martin Rey v relácii PRAVDA VO SVETE vysvetľuje, prečo môže konflikt ovplyvniť ceny ropy či bezpečnostné záujmy Európy a prečo sa samotný režim Nicolása Madura môže zosypať skôr zvnútra než pod tlakom Washingtonu.

Kým niektorí americkí predstavitelia označili zničené zariadenie za miesto výroby drog, podľa NYT nie je jasné, akú úlohu hralo v obchode s narkotikmi. Venezuela je známa svojou úlohou v obchode s drogami, najmä s kokaínom vyrábaným v Kolumbii, ale nie je významným producentom narkotík. Trump v novembri povedal, že USA začnú veľmi skoro zasahovať proti venezuelským pašerákom drog aj na pevnine.

Spojené štáty majú teraz v karibskej oblasti najväčšie nasadenie armádnych lodí a vojakov za niekoľko desaťročí a od septembra tam americká armáda útočí na plavidlá, ktoré podľa nej pašujú drogy. Okrem Karibského mora podnikla aj údery na lode plávajúce vo východnej oblasti Tichého oceánu.

Tlak na Venezuelu. Americkí mariňáci sa vyloďujú v Karibiku
Video
Americkí mariňáci vykladajú 9. decembra 2025 nákladné autá a ťažkú ​​techniku ​​z vojenských lodí v prístave v Karibiku v čase, keď Spojené štáty pokračujú v navyšovaní svojich síl v regióne. Video: Reuters / Zdroj: Reuters

Americká armáda pri úderoch zabila najmenej 105 ľudí. Právni experti a niektorí americkí zákonodarcovia z radov demokratov aj republikánov tvrdia, že útoky predstavujú mimosúdne zabíjanie.

Trump útoky ospravedlňuje tým, že Spojené štáty sú podľa neho v ozbrojenom konflikte s drogovými kartelmi, ktoré Washington označuje za zahraničné teroristické organizácie. Venezuelský prezident Nicolás Maduro podľa USA stojí na čele obchodu s drogami a Washington ho po minuloročných voľbách, v ktorých sa domáhala víťazstva opozícia a režim nezverejnil konečné výsledky, neuznáva za prezidenta.

