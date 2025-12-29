Rusko podľa Putina pokračuje v pláne dobyť štyri ukrajinské regióny

„Úloha oslobodenia Donbasu a Záporožskej i Chersonskej oblasti sa plní postupne, v súlade s plánom špeciálnej vojenskej operácie,“ povedal dnes Putin podľa agentúry Interfax na rokovaní s velením ruských ozbrojených síl. Použil pritom termín „oslobodenie“, ktorým Moskva označuje dobytie a okupáciu ukrajinských miest alebo obcí. Súslovím „špeciálna vojenská operácia“ Rusko nazýva svoju inváziu do susednej krajiny, ktorá trvá už takmer štyri roky. Donbas sa skladá z Doneckej a Luhanskej oblasti.
„Vojská (jednotlivých) skupín s istotou postupujú vpred a prelamujú obranu nepriateľa. Jednotky ukrajinskej armády ustupujú všade, na celej línii bojových stretov,“ povedal šéf Kremľa, ktorý ďalej armáde nariadil pokračovať v invázii.Čítajte viac Čo povedal Putin Bushovi? Spochybnil celistvosť Ukrajiny v susedstve so Slovenskom, bol ochotný zomrieť za komunizmus
Ruský generálplukovník Michail Teplinskij medzitým podľa agentúry Reuters Putinovi oznámil, že ruské sily sa blížia k ukrajinskému mestu Záporožie. „Frontové jednotky sa nachádzajú asi 15 kilometrov od južného okraja Záporožia,“ vyhlásil ruský veliteľ.
Náčelník ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov podľa Reuters na rokovaní s Putinom vyhlásil, že Rusi v tomto roku dobyli 6 460 kilometrov štvorcových ukrajinského územia, vrátane 334 obcí. Agentúra Reuters upozornila, že tvrdenia Gerasimova nemohla nezávisle overiť.Čítajte viac Putin má čas len do konca marca. Potom ho môže postihnúť kolaps
Kyjev na najčerstvejšie výroky z Moskvy ohľadom vývoja bojov nereagoval. Ukrajinská agentúra Unian dnes s odvolaním sa na projekt DeepState, ktorý je považovaný za blízky ukrajinskej armáde, napísala, že ruskí vojaci postupujú v meste Myrnohrad v Doneckej oblasti a pri meste Huljajpole v Záporožskej oblasti. Rusko nedávno oznámilo dobytie oboch týchto miest, čo následne ukrajinský generálny štáb poprel, dodal Unian.
Kým na východe Ukrajiny pokračujú boje medzi ruskými a ukrajinskými silami, na Západe pokračuje úsilie túto vojnu ukončiť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu rokoval na Floride so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, podľa ktorého na ceste k mierovému dojednaniu zostávajú jeden či dva kritické body. Zelenskyj za nich dnes označil otázku územia a Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorú okupuje Rusko.Čítajte viac Trump radí Zelenskému, aby sa dohodol teraz, kým nestratí ďalšie územia. Putin pomôže obnoviť Ukrajinu, tvrdí
Niektorí európski lídri hovoria o pokroku v rokovaniach a priblížení sa k mieru. Rusko dáva najavo, že o konci vojny ďalej uvažuje v kontexte dosiahnutia vlastných cieľov, medzi ktoré patrí pripojenie časti ukrajinského územia.Čítajte viac ONLINE: USA podľa Zelenského ponúkajú 15-ročné záruky, Kyjev chce dlhšie obdobie. Kremeľ trvá na tom, aby sa Ukrajina stiahla z Donbasu
Rusko má teraz pod kontrolou zhruba pätinu Ukrajiny vrátane Krymu, ktorý nelegálne anektovalo v roku 2014. Na Donbase okupuje zhruba 90 percent územia a v Záporožskej a Chersonskej oblasti okolo 75 percent. Všetky tieto regióny požaduje celé.