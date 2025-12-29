Pravda Správy Svet Lavrov: Ukrajina zaútočila dronmi na Putinovu rezidenciu, ciele pre odvetu sú už určené. Zelenskyj to označil za lož

Lavrov: Ukrajina zaútočila dronmi na Putinovu rezidenciu, ciele pre odvetu sú už určené. Zelenskyj to označil za lož

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok oznámil, že Ukrajina podnikla útok dronmi na rezidenciu ruského prezidenta Vladimira Putina v Novgorodskej oblasti. Moskva bude na tento útok reagovať, pričom prehodnotí aj svoju pozíciu na mierových rokovaniach, z ktorých sa ale nestiahne. S odvolaním sa na ruské médiá o tom informovali agentúry Reuters a AFP. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj takýto útok poprel.

29.12.2025 16:50
debata (73)
Ukrajinci bránia Doneck. Drony ničia ruské pozície, rozmetali raketomet Uragan
Video
Vojaci z ukrajinských špeciálnych jednotiek zasiahli dronmi v Doneckej oblasti ukrytý raketomet BM-27 Uragan a nepriateľské pozície. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Lavrov uviedol, že v noci z 28. na 29. decembra Ukrajina vyslala na Putinovu štátnu rezidenciu 91 dronov dlhého doletu, všetky však zničila ruská protivzdušná obrana. Nie je jasné, či sa ruský prezident v tom čase v rezidencii nachádzal.

„Takéto bezohľadné činy nezostanú bez odpovede,“ povedal Lavrov podľa agentúry Interfax a obvinil Kyjev zo „štátneho terorizmu“. Spresnil, že už boli vybrané ciele odvetných úderov ruských ozbrojených síl. Lavrov poukázal na to, že k útoku došlo počas rokovaní o možnej mierovej dohode, ktorá by ukončila vojnu na Ukrajine. Rusko podľa neho z týchto rokovaní neodíde, no prehodnotí svoje postoje.

Ukrajina dronmi prvýkrát udrela na ruskú tieňovú flotilu v Stredozemnom mori
Video
Ukrajinská spravodajská služba SBU zverejnila video, ktoré má znázorňovať likvidáciu jedného z tankerov ruskej tieňovej flotily. / Zdroj: SBU

Zelenskyj označil obvinenie Moskvy z útoku na Putinovu rezidenciu za „ďalšiu lož“. Rusko podľa neho takto pripravuje pôdu pre útoky na budovy ukrajinskej vlády v Kyjeve. Novinárom tiež povedal, že Moskva sa takýmito vyhláseniami snaží podkopať pokrok dosiahnutý na ukrajinsko-amerických rozhovoroch o mierovom pláne. Zelenskyj zároveň vyzval prezidenta USA Donalda Trumpa, aby na ruské hrozby primerane reagoval.

Facebook X.com 73 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Vladimir Putin #Sergej Lavrov #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"