Chaos, násilie, klimatický kolaps. Šéf OSN vyzval svetových lídrov k väčšiemu záujmu o ľudí a planétu

Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok v novoročnom príhovore vyzval svetových štátnikov, aby svoju pozornosť zamerali na ľudí a planétu. Súčasne s tým kritizoval globálnu nerovnováhu medzi vojenskými výdavkami a financovaním potrieb najchudobnejších krajín, píše agentúra AFP.

29.12.2025 20:54
António Guterres
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres
„Kým vstupujeme do nového roka, svet stojí na križovatke. Obklopuje nás chaos a neistota. Rozpory, násilie, klimatický kolaps a systematické porušovanie medzinárodného práva,“ uviedol Guterres, podľa ktorého svet sužujú vojny v miere od 2. svetovej vojny nevídané.

Celosvetové vojenské výdavky podľa neho tento rok vzrástli o desať percent a dosiahli 2,7 bilióna dolárov. Táto suma je 13-krát vyššia, ako robia všetky výdavky na rozvojovú pomoc, a zároveň zodpovedá hrubému domácemu produktu celej Afriky, dodal.

„Bezpečnejší svet sa začína väčšími investíciami do boja s chudobou a menšími do bojovania. Mier musí zvíťaziť,“ tvrdil Guterres.

Kľúčoví darcovia OSN tento rok podľa agentúry Reuters zásadne obmedzili svoje príspevky, urobili tak nielen Spojené štáty ale aj ďalšie západné krajiny, ktoré financie presúvajú do vojenských rozpočtov.

