Nemecká armáda vyhodila niekoľko výsadkárov. FAZ píše o hajlovaní, oplzlých vtipoch, antisemitizme

Vyšetrovanie zamerané na príslušníkov 26. výsadkového pluku so sídlom vo Zweibrückene na juhozápade Nemecka sa začalo po tom, ako v júni podali trestné oznámenie dve vojačky, napísal FAZ. Podozrivých je 55, z ktorých s 19 je vedené konanie o prepustení, pričom trom vojakom bol už služobný pomer ukončený. Odvolaný bol tiež veliteľ elitnej jednotky.
FAZ s odvolaním sa na zdroje z pluku podľa agentúry DPA informoval o „hajlovaní a údajnom nacistickom večierku“. V Zweibrückene podľa neho existovala „pravicovo extrémistická, otvorene antisemitská klika“. Ženy v jednotke podľa zdrojov čelili exhibicionizmu a museli počúvať oplzlé vtipy či sexuálne agresívne narážky.
„Pravicový extrémizmus a nevhodné sexuálne správanie – to sú porušenia, o ktoré tu ide – nie sú v Bundeswehre tolerované,“ povedal podľa agentúry AFP novinárom v súvislosti s „neprijateľnými incidentmi“ hovorca Bundeswehru Kenneth Harms. Odsúdil tiež „závažné porušenie intímnych práv niektorých osôb“, ktoré má „potenciál poškodiť povesť Bundeswehru ako celku“.
Na konci novembra prokuratúra v Zweibrückene uviedla, že dostala 19 trestných oznámení, podaných vnútornou inšpekciou armády, ktoré sa týkali vojakov aj poddôstojníkov. Polícia vyšetruje možné porušenie zákona o omamných látkach alebo zákona o užívaní konope pre osobnú potrebu, ale tiež podozrenie z podnecovania nenávisti a používania „symbolov protiústavných organizácií“, čo je terminológia spájaná s neonacistickými hnutiami.