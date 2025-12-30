Odkaz z Moskvy: Západ musí pochopiť, že Rusko má na fronte strategickú iniciatívu. Podľa Lavrova trvá na neutralite Kyjeva

Lavrov v rozsiahlom rozhovore s ruskou štátnou agentúrou tiež povedal, že Moskva stále čaká na odpoveď Spojených štátov na septembrový návrh prezidenta Vladimira Putina predĺžiť o rok rusko-americkú odzbrojovaciu zmluvu Nový ŠTART, ak USA urobí to isté.
Takmer štyri roky po začatí ozbrojenej invázie na území svojho menšieho suseda, ktorú Moskva označuje za „špeciálnu vojenskú operáciu“, sa Ukrajina a Západ podľa Lavrova musia zmieriť s realitou v teréne a s faktom, že Rusko prevzalo na bojisku iniciatívu. "Naše principiálne stanovisko zostáva nemenné. Strategická iniciatíva spočíva výlučne na ruskej armáde a Západ to chápe, "uviedol Lavrov.
Ukrajina a západné krajiny musia podľa šéfa ruskej diplomacie brať do úvahy realitu v teréne. Rusko drží asi 19 percent ukrajinského územia a anektovalo štyri ukrajinské regióny, rovnako ako Krym, ktorý protiprávne obsadilo už v roku 2014. Putin v pondelok nariadil armáde, aby zosilnela ťaženie za úplné ovládnutie Záporožskej oblasti.
Kľúčové otázky ohľadom prípadných územných ústupkov zo strany Kyjeva sa v súčasných mierových rokovaniach, ktoré trvajú už vyše mesiaca, stále nedarí vyriešiť. Za jeden z posledných pálčivých bodov ich po nedeľňajšej schôdzke na Floride označili americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj.
Lavrov potom v pondelok povedal, že Moskva po nočnom útoku ukrajinských dronov na Putinovu rezidenciu v Novgorodskej oblasti reviduje svoju vyjednávaciu pozíciu, aj keď mierové rokovania neopustí, a že útok nenechá bez odpovede. Zelenskyj označil tvrdenia Moskvy o útoku na Putinovo sídlo za lož s tým, že Rusko chce podľa neho len podkopať pokrok v rokovaní.Čítajte viac Lavrov: Ukrajina zaútočila dronmi na Putinovu rezidenciu, ciele pre odvetu sú už určené. Zelenskyj to označil za lož
Lavrov v rozhovore s RIA Novosti ďalej povedal, že Spojené štáty podporujú návrh, aby Ukrajina vypísala nové prezidentské voľby po tom, ako mandát Zelenského už vlani vypršal. „Americká administratíva vedie aktívnu a cielenú sprostredkovateľskú činnosť,“ povedal Lavrov a poukázal pritom na telefonické kontakty medzi Washingtonom a Moskvou. Ukrajinské zákony neumožňujú vypísanie volieb, keď je krajina vo vojnovom stave.
Šéf ruskej diplomacie tiež opätovne zdôraznil, že pre mierové urovnanie treba skoncovať s akoukoľvek predstavou prítomnosti síl Severoatlantickej aliancie na Ukrajine a že Kyjev musí prijať neutrálny status bez akýchkoľvek väzieb.
Rusko a Spojené štáty potom podľa Lavrova nesmú obmedzovať svoju spoluprácu len na otázku Ukrajiny. „Naše krajiny sú poprednými jadrovými mocnosťami, stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN a nesú zodpovednosť za udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti,“ vyhlásil.
Ostatné krajiny podľa neho tiež čakajú na odpoveď Spojených štátov ohľadom rokovaní o strategických jadrových zbraniach. "Nepredbiehajme. Kým tá zmluva (Nový ŠTART) nevyprší, je logické dať americkej strane príležitosť dokončiť komplexné posúdenie iniciatívy ruského prezidenta Vladimira Putina zmraziť na jeden rok kvalitatívne limity zmluvy na dobrovoľnom základe, "uviedol Lavrov.
Zmluva Nový ŠTART stanovuje limity na strategické jadrové zbrane a ich nosiče. Podpísali ju americký prezident Barack Obama a jeho ruský náprotivok Dmitrij Medvedev v roku 2010 v Prahe. Platnosť zmluvy sa má po predĺžení v roku 2021 skončiť 5. februára budúceho roka. Rusko svoju účasť v dohode pozastavilo vo februári 2023, avšak neodstúpilo od nej.