ONLINE: Bez USA nad Ruskom nezvíťazíme, hovorí Zelenskyj. Putinovi neverí

ONLINE: Bez USA nad Ruskom nezvíťazíme, hovorí Zelenskyj. Putinovi neverí

"Môžeme zvíťaziť bez podpory Ameriky? Nie," povedal Zelenskyj v rozhovore pre americkú stanicu Fox News.

30.12.2025 07:00
Volodymyr Zelenskyj Foto: ,
Volodymyr Zelenskyj
7:00 Bez podpory Spojených štátov nemôže Ukrajina vo vojne s Ruskom zvíťaziť, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore, ktorý v noci na utorok SEČ odvysielala americká stanica Fox News. Poznamenal tiež, že ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi neverí. Ukrajina od februára 2022 vzdoruje s pomocou západných krajín ruskej invázii rozpútanej na Putinov rozkaz.

„Môžeme zvíťaziť bez podpory Ameriky? Nie,“ povedal Zelenskyj v relácii stanice Fox News. Následne vymenoval ťažkosti, ktoré by pre Ukrajinu znamenal nedostatok podpory zo strany jej amerického spojenca.

Zelenskyj v nedeľu rokoval o možnej mierovej dohode medzi Ruskom a Ukrajinou so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom na Floride. Trump rozhovory označil za ‚báječné‘ a povedal, že dohoda sa výrazne priblížila a že bezpečnostné záruky pre Ukrajinu sú dohodnuté z 95 percent. Tesne pred stretnutím so Zelenským Trump tiež telefonoval s Putinom a novinárom potom povedal, že Rusko sa bude podieľať na rekonštrukcii Ukrajiny a že „Rusko chce, aby sa Ukrajine darilo“.

„Putinovi neverím, on Ukrajine úspech nepraje,“ povedal Zelenskyj v rozhovore s Fox News. Dodal, že nedeľňajšie stretnutie s Trumpom bolo produktívne.

Rusko chce, aby sa Ukrajine darilo, vyhlásil Trump po boku Zelenského. Výraz ukrajinského prezidenta hovorí za všetko
Video
Americký prezident Donald Trump novinárom na tlačovej konferencii povedal, že Rusko sa bude podieľať na rekonštrukcii Ukrajiny. "Rusko chce, aby sa Ukrajine darilo," povedal Trump. Poznamenal, že Putin bol v tejto otázke veľmi štedrý, keď povedal, že by Rusko dodávalo energiu za veľmi nízke ceny. Výraz ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského hovorí za všetko. / Zdroj: REUTERS

Putin v pondelok na rokovaní s velením ruských ozbrojených síl vyhlásil, že Rusko pokračuje v pláne zmocniť sa štyroch ukrajinských regiónov, ktoré čiastočne okupuje, a vo svojom ťažení postupuje. Ukrajinská armáda ustupuje pozdĺž celej frontovej línie, tvrdil ďalej vládca Kremľa. Armáde nariadil pokračovať v invázii a v plnení úlohy „oslobodenia Donbasu a Záporožskej i Chersonskej oblasti“ v súlade s plánom špeciálnej vojenskej operácie. Donbas sa skladá z Doneckej a Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny.

Termínom „oslobodenie“ Moskva označuje dobytie a okupáciu ukrajinských miest alebo obcí, súslovím „špeciálna vojenská operácia“ nazýva svoju inváziu do susednej krajiny, ktorá trvá už takmer štyri roky.

