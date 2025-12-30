7:00 Bez podpory Spojených štátov nemôže Ukrajina vo vojne s Ruskom zvíťaziť, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore, ktorý v noci na utorok SEČ odvysielala americká stanica Fox News. Poznamenal tiež, že ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi neverí. Ukrajina od februára 2022 vzdoruje s pomocou západných krajín ruskej invázii rozpútanej na Putinov rozkaz.
„Môžeme zvíťaziť bez podpory Ameriky? Nie,“ povedal Zelenskyj v relácii stanice Fox News. Následne vymenoval ťažkosti, ktoré by pre Ukrajinu znamenal nedostatok podpory zo strany jej amerického spojenca.
Zelenskyj v nedeľu rokoval o možnej mierovej dohode medzi Ruskom a Ukrajinou so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom na Floride. Trump rozhovory označil za ‚báječné‘ a povedal, že dohoda sa výrazne priblížila a že bezpečnostné záruky pre Ukrajinu sú dohodnuté z 95 percent. Tesne pred stretnutím so Zelenským Trump tiež telefonoval s Putinom a novinárom potom povedal, že Rusko sa bude podieľať na rekonštrukcii Ukrajiny a že „Rusko chce, aby sa Ukrajine darilo“.
„Putinovi neverím, on Ukrajine úspech nepraje,“ povedal Zelenskyj v rozhovore s Fox News. Dodal, že nedeľňajšie stretnutie s Trumpom bolo produktívne.
Putin v pondelok na rokovaní s velením ruských ozbrojených síl vyhlásil, že Rusko pokračuje v pláne zmocniť sa štyroch ukrajinských regiónov, ktoré čiastočne okupuje, a vo svojom ťažení postupuje. Ukrajinská armáda ustupuje pozdĺž celej frontovej línie, tvrdil ďalej vládca Kremľa. Armáde nariadil pokračovať v invázii a v plnení úlohy „oslobodenia Donbasu a Záporožskej i Chersonskej oblasti“ v súlade s plánom špeciálnej vojenskej operácie. Donbas sa skladá z Doneckej a Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny.
Termínom „oslobodenie“ Moskva označuje dobytie a okupáciu ukrajinských miest alebo obcí, súslovím „špeciálna vojenská operácia“ nazýva svoju inváziu do susednej krajiny, ktorá trvá už takmer štyri roky.