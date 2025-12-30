Trump preveruje, či Irán obnovuje jadrový program a pohrozil silou. Irán odkázal, že tvrdo odpovie

Irán možno obnovuje svoj jadrový program na iných miestach, než Spojené štáty vybombardovali v júni počas 12-dňovej iránsko-izraelskej vojny, uviedol v pondelok americký prezident Donald Trump po rokovaní s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom na Floride. Ak sa podozrenie preukáže, USA sú podľa Trumpa pripravené takéto nebezpečenstvo odstrániť.
Americký prezident povedal, že Teherán sa „možno správa zle“, ale že informácie o obnovení jeho jadrového programu sa zatiaľ nepotvrdili.
„Dúfam, že sa znovu nesnaží budovať svoje kapacity, pretože ak áno, nebudeme mať inú možnosť ako to veľmi rýchlo zlikvidovať,“ povedal Trump podľa agentúry AFP na spoločnej tlačovej konferencii s Netanjahuom vo svojom floridskom sídle Mar-a-Lago.
Akákoľvek agresia zameraná voči Iránu sa stretne s „okamžitou tvrdou odpoveďou“, uviedol v pondelok Alí Šamchání, vysokopostavený politický poradca iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Jeho vyjadrenia prišli v reakcii na výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„Iránske raketové schopnosti a obranu nie je možné obmedziť ani nie sú založené na povoleniach. Akákoľvek agresia bude čeliť okamžitej tvrdej reakcii, ktorá presahuje predstavivosť tých, ktorí ju plánujú,“ napísal Šamchání v príspevku na platfome X.
Iránsky jadrový program zrejme výrazne poničili izraelské a americké údery z júnovej 12-dňovej vzdušnej vojny, ktoré cielili na hlavné jadrové zariadenia aj na vedcov aktívnych v programe. Teherán dlhodobo tvrdí, že o jadrovú bombu neusiluje a že jeho jadrový program slúži len na mierové účely.