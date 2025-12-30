Rusko otvorilo opravené divadlo v Mariupole, kde zahynuli stovky civilistov. To je tanec na kostiach, reagovali Ukrajinci

Moskvou dosadení činitelia si obnovu Doneckého akademického oblastného činoherného divadla pripomenuli v nedeľu večer slávnostným koncertom na novej hlavnej scéne. Snímky zdieľané ruskými štátnymi médiami ukazovali mramorové stĺpy a schodiská budovy i tanečnice v kokošnikách, tradičných ruských ženských pokrývkach hlavy.
Pôvodná budova divadla bola zničená ruským leteckým úderom 16. marca 2022. Bolo to v čase, keď ruské sily obliehali mesto počas prvých týždňov rozsiahlej invázie na Ukrajinu.
Agentúra AP neskôr zistila, že pri útoku zahynulo v budove a v jej okolí asi 600 ľudí, čo je takmer dvojnásobok pôvodného odhadu ukrajinskej vlády. Moskva tvrdila, že divadlo zničili ukrajinské sily, čo sa však podľa AP vyvrátilo.
V čase útoku sa v budove ukrývali stovky civilistov po týždňoch nepretržitého ostreľovania. Slovo „deti“ bolo namaľované na ulici pred budovou takými veľkými písmenami, aby bolo viditeľné nielen pre pilotov, ale aj pre satelity.
Ruské sily prevzali kontrolu nad centrom Mariupolu krátko po tomto útoku. Rozvaliny boli zrovnané so zemou a všetky ľudské pozostatky boli prevezené do masových hrobov v Mariupole a jeho okolí.
Mestská rada Mariupolu, ktorá sa po okupácii mesta presídlila na územie kontrolované Kyjevom, označila obnovu a otvorenie divadla za „spev a tanec na kostiach“.
„‚Obnova‘ divadla je cynickým pokusom zakryť stopy vojnového zločinu a súčasťou agresívnej politiky rusifikácie mesta. Repertoár sa skladá prevažne z diel ruských spisovateľov a dramatikov,“ uviedla rada vo vyhlásení na Telegrame.
Čestnými hosťami nedeľňajšieho znovuotvorenia boli Denis Pušilin – Ruskom dosadený šéf Doneckej oblasti, ktorú Rusi z väčšej časti okupujú – a petrohradský gubernátor Alexander Beglov. Na rekonštrukcii budovy sa podieľali robotníci z Petrohradu, ktorý sa po úplnom dobytí Ruskom v máji 2022 stal partnerským mestom Mariupolu.
Donecká oblasť, kde sa Mariupol nachádza, je od začiatku vojny jedným z ohnísk bojov. Rusko ju v roku 2022 anektovalo, napriek tomu však nad ňou stále nemá plnú kontrolu. Budúce postavenie oblasti patrí medzi hlavné sporné body rokovaní o ukončení vojny.