Varovanie Taiwanu. Čína nacvičuje blokádu taiwanských prístavov

Taiwanský prezident Laj Čching-te v utorok ráno však ubezpečil, že jeho krajina bude konať tak, aby nezhoršovala napätie ani nevyvolávala spory. Informovali o tom tlačové agentúry. Čína považuje demokraticky spravovaný Taiwan za svoju vzbúrenú provinciu.
Reportéri AFP na čínskom ostrove Pingtan, ktorý leží asi 130 kilometrov od pobrežia Taiwanu, videli ráno miestneho času explodovať vo vzduchu salvu rakiet, ktoré za sebou zanechali stopy bieleho dymu. Do doteraz najrozsiahlejších manévrov zameraných na nácvik blokády Taiwanu v utorok Čína popri raketách nasadila nové obojživelné útočné lode spolu s bombardérmi a vojnovými plavidlami, napísala agentúra Reuters.
Taiwanské ministerstvo obrany v utorok ráno oznámilo, že za posledných 24 hodín zaznamenalo v okolí ostrova 130 čínskych vojenských lietadiel a 22 lodí. To znamená najvyšší počet čínskych lietadiel v blízkosti Taiwanu za jediný deň od 15. októbra 2024, poznamenala AFP.
Vo vyhlásení velenia čínskej armády pre východné oblasti je na mape vyznačených päť zón okolo Taiwanu, kde sa v utorok od 1.00 do 11.00 h SEČ v rámci cvičenia nazvaného „Misia Spravodlivosť 2025“ plánuje streľba ostrou muníciou.
Čínske jednotky sa zamerajú na „patroly pri príprave na boj vzduch-more, spoločné získanie celkovej prevahy, blokádu prístavov a kľúčových oblastí a mnohorozmerné odstrašovanie“, uviedol už v pondelok hovorca čínskej armády. Súčasné cvičenia sú „serióznym varovaním separatistickým silám usilujúcim o ‚nezávislosť Taiwanu‘ a predstavujú legitímny a nevyhnutný krok k zachovaniu suverenity a národnej jednoty Číny,“ dodal.
Taiwanský prezident Laj v príspevku na Facebook uviedol, že čínske vojenské cvičenie „odporuje správaniu, ktoré možno očakávať od zodpovednej mocnosti“. Prisľúbil však, že Taiwan nebude Peking „provokovať“ ani „prehlbovať napätie“.
Spojené štáty pred necelými dvoma týždňami oznámili, že predajú Taiwanu zbrane za 11,1 miliardy dolárov. Peking na tento krok ostro zareagoval a uvalil sankcie na americké zbrojárske firmy.
Čína považuje demokraticky spravovaný Taiwan za vzbúreneckú provinciu a za legitímnu súčasť svojho územia, s ktorým sa znovu spojí, aj keby to malo byť podľa jej slov silou. Na ostrov vyvíja vojenský tlak tým, že do jeho blízkosti pravidelne vysiela vojnové lode aj lietadlá. Podľa oficiálnej politiky jednej Číny, ktorú Peking uplatňuje, na ostrove neexistuje samostatná politická entita. Taiwan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastnú vládu a organizuje voľby.