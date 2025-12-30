Rok prelomových úderov: operácie, ktoré posunuli vojnu Ruska proti Ukrajine v roku 2025 na novú úroveň

Operácia Pavučina
Nedeľa 1. júna 2025 sa zapísala do histórie ako „čierny deň“ pre ruské strategické letectvo. Jednou z najznámejších akcií ukrajinského odporu v tomto roku bola tzv. Operácia Pavučina (Spiderweb), ktorá pozostávala z koordinovaných úderov bezpilotných lietadiel na viaceré ruské letecké základne a infraštruktúru vzdušných síl. Podľa ukrajinských zdrojov, ktoré citoval portál ua.news, šlo o najväčší útok dronov tohto typu v konflikte, zahrňujúci desiatky cieľov na viacerých frontoch.
Agentúra UNIAN doplnila, že útoky boli zamerané na logistické kapacity, ktoré sú kľúčové pre ruské útoky. Ukrajina na to použila 117 malých dronov, vypustených z bezprostrednej blízkosti kľúčových ruských základní. Podľa ukrajinskej tajnej služby zasiahli 41 lietadiel vrátane strategických bombardérov Tu-160, Tu-95 a Tu-22M.
Bitka o Donbas – ruské taktiky s motorkami
V roku 2025 sa Donbas stal jedným z hlavných centier bojov medzi ruskými a ukrajinskými silami. Strategické mestá ako Pokrovsk sa stali predmetom intenzívnych ofenzív aj obranných operácií, ktoré podľa spravodajských agentúr zachytávajú aj zábery videozáznamov a satelitných snímok. Ruské sily postupne prenikali do mesta Pokrovsk, jedného z posledných väčších centier v Doneckej oblasti, ktoré stále držala Ukrajina, keďže v niektorých úsekoch „v jednej z brigád brániacich Pokrovsk jednoducho došla pechota“ a Rusi využili túto slabinu na prenikanie zo strany obce Zverevo.
Táto ofenzíva bola podľa správy spojená s tvrdými mestskými bojmi, pričom ukrajinské jednotky 155. mechanizovanej a 68. motostreleckej brigády zápasili s ruskými pešími oddielmi o kontrolu nad kľúčovými pozíciami v meste.
V rámci snahy o prelomenie ukrajinských pozícií na frontoch Donbasu a okolo Kupjanska ruské sily začali experimentovať s netradičnými taktikami, vrátane používania motocyklových oddielov pri pozemných útokoch. Podľa Kyiv Post a mapových analýz z tohto regiónu ruské jednotky podnikli pokusy obsadiť ukrajinské pozície útokmi na motocykloch. Motocykle ponúkajú ruským jednotkám, vzhľadom na všadeprítomné drony, vysokú rýchlosť a mobilitu pri prenikaní cez obranné línie.
Taktika motocyklov nie je zaručene úspešná. Zverejnené videozáznamy v máji 2025, ktoré zverejnila Národná garda Ukrajiny, zachytávajú kolónu ruských motocyklov s motorkármi, ktorí sa snažia rýchlo preniknúť k ukrajinským pozíciám. Jednotky niesli ruské zástavy, no útok bol odrazený ukrajinskými dronmi a paľbou, ktoré spôsobili ťažké straty útočníkov.
Ďalšie správy uvádzajú, že ruské experimentálne taktiky s motorkami súčasne dopĺňajú tradičné mechanizované útoky a pokusy o infiltráciu v oblastiach s koridormi nízkej viditeľnosti, keďže motocykle ponúkajú relatívne rýchlu mobilitu v teréne, kde je riziko zásahu dronmi vysoké. Odborní analytici podľa portálu vyjadrujú, že tieto jednotky môžu byť podporené elektronickým bojom alebo inými mechanizmami, aby znížili účinnosť ukrajinských dronových obranných systémov.
Útoky na ruskú tieňovú flotilu
V roku 2025 Ukrajina významne rozšírila svoju námornú kampaň tým, že cielila na ruské tankery patriace do tzv. tieňovej flotily — plavidiel, ktoré Moskva využíva na obchádzanie sankcií a transport ropy. Podľa Reuters SBU uskutočnila útoky na tieto tankery v Čiernom mori, pričom Kyjev zdôraznil úmysel narušiť príjmy, ktoré financujú ruskú vojnovú mašinériu.
Niektoré útoky podľa SBU zasiahli tankery pri tureckom pobreží Čierneho mora, zatiaľ čo iné boli zaregistrované v Stredozemnom mori, približne 1 500 km od Ukrajiny. Ukrajinská strana zároveň tvrdila, že útoky nepredstavovali ekologické riziko, pretože tankery boli v čase útoku prázdne.
Odborníci, ako napríklad Janis Kluge z Nemeckého inštitútu pre medzinárodné a bezpečnostné záležitosti, upozorňovali, že následné zvýšené náklady na prenájom a bezpečnosť ruských lodí môžu postupne oslabiť obchodnú efektivitu tieňovej flotily, čím sa obmedzí ruský export ropy.
Rozšírenie boja pod hladinu
Odlišnou, no nemenej významnou kapitolou roku 2025 bol prvý známy útok podvodným dronom proti ruskej ponorke triedy Kilo v prístave Novorossijsk. Podľa vojenského portálu Militarnyi išlo o operáciu, pri ktorej bola ponorka kriticky poškodená pri zásahu autonomného podvodného bezpilotného systému.
Analýzy a komentáre odborných médií uvádzali, že ruská námorná obrana bola do tejto chvíle viac zameraná na boj proti hladinovým dronom a raketám, a teda menej účinná proti nízkoprofilovým podvodným systémom, ktoré dokážu využiť akustické a sledovacie medzery v obranných systémoch prístavov.
Zaujímavosťou je aj samotný videozáznam napadnutia, ktorý pochádza z ruskej bezpečnostnej kamery a zverejnila ho Ukrajina. „Video zrejme pochádza z napadnutých nepriateľských bezpečnostných kamier… naznačuje, že ukrajinskej armáde sa pravdepodobne podarilo infiltrovať sieť, aby sledovala ruskú aktivitu vo vnútri námornej základne,“ napísal portál defensenews.
Ruské masívne letecké útoky na Ukrajinu
Rovnako významným momentom roka 2025 bolo aj pokračovanie rozsiahlych ruských leteckých a dronových útokov na ukrajinskú infraštruktúru. Podľa oficiálnych údajov Generálneho štábu Ozbrojených síl Ukrajiny a reportáže agentúry UNIAN okupanti vypálili stovky prostriedkov leteckého útoku, vrátane riadených rakiet a balistických systémov.
Tieto útoky zasiahli viaceré oblasti, vrátane Kyjevskej, Odeskej, Chmeľnickej, Ternopiľskej a Žytomyrskej oblasti. Mnohé z útokov nezasiahli len vojenské ciele, ale aj civilné obytné budovy, čo viedlo k tragickým stratám na civilnom obyvateľstve.
Agentúra AP zverejnila výber fotografií, ktoré jej reportéri tento rok zachytili na Ukrajine, brániacej sa už štvrtý rok rozsiahlej ruskej vojenskej agresii.
Obranné systémy Ukrajiny sa však podľa Generálneho štábu doposiaľ podarilo zostreliť alebo zneškodniť veľkú väčšinu útočných prostriedkov. Masívne útoky Ruska však celým rokom neutíchali.
Význam a strategický dopad operácií v roku 2025
Podľa zahraničných analytikov, vrátane Institute for the Study of War (ISW), operácie roku 2025 ukazujú, že Ukrajina dokázala rozšíriť konflikt ďaleko za tradičné bojiská, pričom využíva nové technológie a asymetrické stratégie. Rozsiahle dronové kampane, útoky na logistiku a ciele strategického významu, ako aj úspešné použitie autonómnych systémov pod hladinou, tvoria nový charakter vojny.
Ruská reakcia na tieto inovácie bola podľa ISW čiastočne neefektívna, pričom Moskva zatiaľ nenašla adekvátne protiopatrenia pre dronové hrozby inde než len v klasických obranných systémoch.