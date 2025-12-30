Najkrvavejších desať mesiacov od začiatku invázie. Ruské straty lámu rekordy práve počas mierových rokovaní

Za rok 2025 bolo v ruských zdrojoch zverejnených o 40 percent viac nekrológov vojakov než v predchádzajúcom roku. BBC, ktorá ruské vojnové straty analyzuje spolu s nezávislým médiom Mediazona a skupinou dobrovoľníkov na základe rešerší v ruských verejných zdrojoch či na cintorínoch, predbežne potvrdila mená takmer 160-tisíc ľudí, ktorí zahynuli pri bojoch na Ukrajine na strane Ruska.
Skutočný počet padlých je však pravdepodobne oveľa vyšší. Vojenskí experti oslovení BBC sa domnievajú, že analýza zachytáva približne 45 až 65 percent celkovej bilancie. To by znamenalo, že počet mŕtvych na ruskej strane sa pohybuje medzi 243-tisíc a 352-tisíc. Kalkulácia navyše nezahŕňa tých, ktorí padli pri službe v milíciách dvoch separatistických republík na východe Ukrajiny – ich straty BBC odhaduje na 21-tisíc až 23 500.Čítajte viac Rok prelomových úderov: operácie, ktoré posunuli vojnu Ruska proti Ukrajine v roku 2025 na novú úroveň
Rok 2025 sa začal relatívne nízkym počtom zverejnených nekrológov v januári. Vo februári sa ich počet zvýšil, keď Trump a ruský prezident Vladimir Putin prvýkrát priamo rokovali o ukončení rusko-ukrajinskej vojny. Ďalší vrchol nastal v auguste, keď sa obaja prezidenti stretli na Aljaške – čo bol diplomatický úspech pre Putina, vnímaný ako koniec jeho medzinárodnej izolácie.
V októbri, keď bol plánovaný druhý rusko-americký summit nakoniec zrušený, a následne v novembri, keď USA predstavili 28-bodový mierový návrh, bolo publikovaných v priemere 322 nekrológov denne, teda dvojnásobok priemeru z roku 2024.
BBC upozorňuje, že nárast ruských strát nemožno pripísať jedinému faktoru. Kremeľ však považuje územné zisky za prostriedok, ako ovplyvniť rokovania s USA vo svoj prospech. Putinov poradca Jurij Ušakov zdôraznil, že „nedávne úspechy“ ruských síl mali na rokovania s USA pozitívny dopad.
Príbeh Murata Mukaševa
Jedným z tých, ktorí vsadili na rýchlu mierovú dohodu, bol Murat Mukašev – a stálo ho to život, píše BBC. Mukašev bol aktivista, ktorý nikdy nepodporoval Putinovu politiku. Zúčastňoval sa protestov proti policajnej brutalite a mučeniu, bojoval za práva komunity LGBT+ a za prepustenie opozičného lídra Alexeja Navaľného, ktorý zomrel vo väzení v roku 2024.
Zatknutý v roku 2024 na základe obvinenia z drogového deliktu, počas súdneho procesu dostal ponuku vstúpiť do armády – typický nátlakový postup, ako prinútiť ľudí k podpisu. Zákon z roku 2024 umožňuje obvineným vyhnúť sa trestu, ak vstúpia do armády. V krajine, kde je miera oslobodenia nižšia než 1 percento, ide o lákavú možnosť.
Mukašev ponuku najprv odmietol a súd ho odsúdil na desať rokov v prísne stráženej trestaneckej kolónii. V novembri 2024 však zmenil názor. Jeho priatelia uviedli, že ho povzbudili Trumpove sľuby rýchlo ukončiť vojnu, a preto sa rozhodol podpísať kontrakt čo najskôr, aby sa dostal na slobodu pred uzavretím mierovej dohody.
„Videl v tom šancu dostať sa na slobodu namiesto desiatich rokov v prísnom režime,“ uvádza vyhlásenie jeho podpornej skupiny. Nie je jasné, ako sa mladý muž pôvodne odmietajúci zabíjanie vyrovnal s tým, že sa mal zúčastniť vojny, proti ktorej sa predtým staval.
11. júna 2025 Mukašev zahynul ako súčasť útočnej jednotky v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny.Čítajte viac Taxíky na bojisku? Ako zranených ukrajinských vojakov zachraňujú bezpilotné stroje
Dobrovoľníci namiesto profesionálov
Podobne ako on, väčšina Rusov, ktorí v roku 2025 padli na fronte, nemala pred začiatkom invázie s armádou nič spoločné. Od krvavej bitky o Avdijivku v októbri 2023 však trvalo rastie počet obetí medzi tzv. dobrovoľníkmi – tými, ktorí podpísali zmluvu po začiatku invázie.
Dnes zrejme tvoria väčšinu nových regrútov, na rozdiel od profesionálnych vojakov alebo mobilizovaných. Ešte pred rokom tvorili dobrovoľníci 15 percent ruských padlých, v roku 2025 už každý tretí. Miestne úrady, na ktoré štát tlačí s cieľom udržať stály prísun regrútov, ponúkajú vysoké finančné odmeny, oslovujú zadlžených ľudí a vedú náborové kampane na univerzitách. Nový regrút si môže zarobiť až 10 miliónov rubľov (2,6 milióna korún) za rok. Tento systém umožnil Kremlu kompenzovať ťažké straty bez politicky riskantnej plošnej mobilizácie.
Bilancia strát
Generálny tajomník NATO Mark Rutte uviedol, že Rusko malo v novembri 25 000 padlých. Podľa NATO celkový počet ruských strát – mŕtvych, zranených a nezvestných – dosiahol 1,1 milióna. Jeden z aliančných činiteľov odhaduje počet padlých na ruskej strane na 250 000. Ťažké straty utrpela aj Ukrajina. Prezident Volodymyr Zelenskyj vo februári uviedol, že počet padlých na bojisku je 46 000 a ďalších 380 000 bolo zranených. Desiatky tisíc vojakov sú podľa neho nezvestní alebo v zajatí. BBC odhaduje, že skutočný počet zabitých na ukrajinskej strane môže dosiahnuť až 140 000.