Putin zaslal vianočné a novoročné pozdravy zahraničným lídrom vrátane Fica

Z predstaviteľov európskych štátov dostalo pozdrav od Putina len niekoľko z nich. Podľa ruskej tlačovej agentúry sú medzi nimi maďarský premiér Viktor Orbán, srbský prezident Aleksandar Vučič či slovenský premiér Robert Fico. Ten sa ruským prezidentom v tomto roku stretol dvakrát – v máji v Moskve na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom a následne s ním rokoval aj v septembri v Pekingu, kam pricestovali pri príležitosti osláv 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Slovenský premiér rokoval s Putinom aj pred rokom v decembri v metropole Ruska.
Spomedzi lídrov členských štátov NATO dostali pozdrav od šéfa Kremľa prezident Spojených štátov Donald Trump a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.
Putin poslal pozdravy aj svojim náprotivkom zo zoskupenia štátov BRICS – do Brazílie, Číny, Indie, Juhoafrickej republiky, ako aj lídrom globálneho Juhu a Východu vrátane prezidentov Indonézie, Mjanmarska či Mongolska a vysokopostaveným predstaviteľom Vietnamu.
Telegramy od šéfa Kremľa dostali aj lídri Kuby, Severnej Kórey, Venezuely, prezident Nikaraguy a jeho manželka-viceprezidentka a najvyšší predstaviteľ Etiópie.
Blahoželania adresoval Putin aj väčšine lídrov krajín Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) – teda prezidentom Abcházska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Kazachstanu, Kirgizska, Južného Osetska, Uzbekistanu a lídrom Arménska, Tadžikistanu a Turkménska.
Pozdrav poslal aj pápežovi Levovi XIV. a viacerým bývalým zahraničným lídrom, napríklad bývalému nemeckému kancelárovi Gerhardovi Schröderovi, exprezidentovi Kazachstanu Nursultanovi Nazarbajevovi a bývalému kubánskemu prezidentovi Raúlovi Castrovi.