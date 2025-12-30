Eurostar prerušil premávku vlakov medzi Európou a Britániou

Podľa webovej stránky spoločnosti Eurostar štyri vlaky medzi Londýnom a Parížom už boli zrušené a ďalšie tri sú uvedené ako meškajúce.
„Dôrazne odporúčame všetkým našim cestujúcim, aby si odložili cestu na iný deň. Ak nemáte cestovný lístok, prosíme, aby ste nešli na stanicu,“ uvádza sa v oznámení spoločnosti Eurostar.
K tomuto opatreniu pristúpila spoločnosť po tom, čo v tuneli uviazol vlak Le Shuttle prepravujúci autá medzi mestami Folkstone v Anglicku a Calais vo Francúzsku.
Spoločnosť Eurostar prevádzkuje osobné vlaky z londýnskej stanice St Pancras do Paríža, Amsterdamu, Rotterdamu a Bruselu.