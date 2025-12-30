Pravda Správy Svet Medvedev sa vyhráža Zelenskému smrťou a opisuje jeho „koniec“

Medvedev sa vyhráža Zelenskému smrťou a opisuje jeho „koniec“

Bývalý ruský prezident a súčasný podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev v utorok na sociálnych sieťach pohrozil ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému bezprostrednou smrťou, pričom jeho meno priamo nespomenul. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA a televízie ABC News.

30.12.2025 15:30
Na platforme X Medvedev obvinil Zelenského z „pokusu o zmarenie urovnania konfliktu“ s odkazom na prebiehajúce mierové rokovania sprostredkované Spojenými štátmi. „Chce vojnu. No, aspoň teraz bude musieť zostať v úkryte po zvyšok svojho bezcenného života,“ napísal Medvedev.

V samostatných príspevkoch na platforme Telegram sa odvolával na vianočný prejav Zelenského, v ktorom ukrajinský líder povedal: „Kiežby ho už nebolo“ – čím narážal na šéfa Kremľa Vladimira Putina.

Andrij Sybiha Čítajte viac ONLINE: Útok na Putinovu rezidenciu? Je to lož, Moskva sa snaží podkopať mierový proces, tvrdí Kyjev

„Je každému jasné, že želá smrť nielen jednej osobe, ale nám všetkým i našej krajine. A nielenže si to želá, ale nariadil aj masívne útoky,“ napísal Medvedev. Reagoval tak na správy, že Ukrajina údajne podnikla útok dronmi na rezidenciu ruského prezidenta v Novgorodskej oblasti, hoci Kyjev takéto obvinenie poprel. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov medzičasom tiež uviedol, že Rusko dôkazy o tomto útoku neposkytne, a dodal, že protivzdušná obrana útok odrazila.

„Nebudem tu písať o jeho násilnej smrti, hoci práve teraz mu smrť často dýcha na krk,“ pokračoval Medvedev a hoci priamo Zelenského nemenoval, na ukrajinského lídra sa odvolal sériou urážok a nadávok.

Medvedev dokonca naznačil, že po Zelenského „blížiacej sa smrti“ by jeho konzervované telo malo byť vystavené „na vedecké účely“ v múzeu Kunstkamera v Petrohrade. V 18. storočí cár Peter I. v tejto zbierke kuriozít vystavoval vedecké objekty, medzi ktorými bolo aj mnoho anatomických anomálií, píše DPA.

Viac na túto tému: #Vladimir Putin #vojna na Ukrajine #Volodymyr Zelenskyj
