Americké médiá: Dronový úder na prístav vo Venezuele podnikla CIA. Oficiálne miesta to odmietli

Americkí predstavitelia podľa nich veria, že venezuelský gang Tren de Aragua v odľahlom prístave na pobreží latinskoamerickej krajiny skladoval drogy a nakladal ich tam na lode. Ide o prvý známy útok na pevnine Venezuely, ktorý Spojené štáty podnikli.
V čase amerického útoku minulý týždeň v prístavnom zariadení nikto nebol a na mieste neboli žiadne obete, uviedli zdroje. Dvaja z nich oznámili CNN, že pre zásah poskytli podklady americkej špeciálnej operačnej jednotky (SOF), čo podľa stanice svedčí o ich pokračujúcej aktivite v tejto oblasti. Hovorkyňa veliteľstva špeciálnych operácií amerických ozbrojených síl (SOCOM) Allie Weiskopfová to však poprela. „Špeciálne operácie tejto akcii neposkytli spravodajskú podporu,“ uviedla.
Americký prezident Donald Trump sa o útoku vo Venezuele zmienil v piatok v rozhovore s rádiom WABC, ktorý sprvu neupútal veľkú pozornosť. Novinári sa potom Trumpa na útok pýtali v pondelok, prezident však odmietol oznámiť veľa podrobností, vrátane toho, kto presne útok podnikol.
Trump už v októbri oznámil, že povolil CIA podnikať tajné akcie vo Venezuele a nariadil agentúre, aby sa pripravila na rôzne potenciálne misie.
CIA počas administratívy prezidenta Baracka Obamu pravidelne v Pakistane, Jemene či Somálsku vykonávala dronové údery na ciele, ktoré USA považovali za teroristické. V poslednom čase však CIA údery nepodnikala a podobné útoky boli v réžii americkej armády, píše NYT.
Nie je jasné, či dron použitý pri útoku vo Venezuele patrí CIA, či si ho spravodajská agentúra požičala od americkej armády. Pentagon podľa NYT rozmiestnil niekoľko bezpilotných lietadiel MQ-9 Reaper, ktoré nesú rakety Hellfire, na základniach v Portoriku v rámci nátlakovej kampane proti venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi.
Spojené štáty majú teraz v karibskej oblasti najväčšie nasadenie armádnych lodí a vojakov za niekoľko desaťročí a od septembra tam americká armáda útočí na plavidlá, ktoré podľa nej pašujú drogy. Okrem Karibského mora podnikla aj údery na lode plávajúce vo východnej oblasti Tichého oceánu.
Najnovšie USA zaútočili v utorok. Prí údere na loď vo východnom Tichom oceáne zomreli dvaja ľudia, uviedla armáda na sociálnej sieti X s tým, že plavidlo pašovalo drogy. Bilancia útokov americkej armády v regióne tak vzrástla na najmenej 107 mŕtvych. Právni experti a niektorí americkí zákonodarcovia z radov demokratov aj republikánov tvrdia, že útoky predstavujú mimosúdne zabíjanie.