Vstúpia na Ukrajinu americkí vojaci? Zelenskyj o tom hovoril s Trumpom aj 'koalíciou ochotných'

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podľa agentúry Ukrinform potvrdil, že so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom rokuje o možnom nasadení amerických vojakov na Ukrajine, ale zdôraznil, že takéto rozhodnutie bude závisieť výlučne od amerického lídra.

30.12.2025 22:00
Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj Foto: ,
Prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odchádzajú zo spoločnej tlačovej konferencie v Trumpovom klube Mar-a-Lago v nedeľu 28. decembra 2025.
„Diskutujeme o tom s prezidentom Trumpom aj so zástupcami koalície (ochotných),“ povedal Zelenskyj na otázku novinárov, ktorí sa pýtali na možnosť rozmiestnenia amerických vojakov na demarkačnej línii alebo hranici s Ruskom.

Poľský premiér Donald Tusk podľa Reuters tiež naznačil možnosť vyslania amerických vojakov na kontaktnú líniu medzi Ukrajinou a Ruskom, ale neposkytol podrobnosti a Biely dom sa k tomu bezprostredne nevyjadril.

Podľa serveru Ukrajinska pravda Zelenskyj tiež uviedol, že mu Trump počas schôdzky na Floride prisľúbil pomôcť posilniť ukrajinskú protivzdušnú obranu. „Som mu za to vďačný… Tiež som povedal, že sme pripravení si to všetko kúpiť cez program PURL. A tu chcem poďakovať Európanom, že ho financujú,“ povedal novinárom ukrajinský prezident. Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny (PURL) spočíva v tom, že spojenecké krajiny NATO platia za americké vojenské vybavenie pre Ukrajinu.

Zelenskyj - Trump, tlačová beseda po rokovaniach o mieri
Video
