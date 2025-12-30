Vstúpia na Ukrajinu americkí vojaci? Zelenskyj o tom hovoril s Trumpom aj 'koalíciou ochotných'

„Diskutujeme o tom s prezidentom Trumpom aj so zástupcami koalície (ochotných),“ povedal Zelenskyj na otázku novinárov, ktorí sa pýtali na možnosť rozmiestnenia amerických vojakov na demarkačnej línii alebo hranici s Ruskom.
Poľský premiér Donald Tusk podľa Reuters tiež naznačil možnosť vyslania amerických vojakov na kontaktnú líniu medzi Ukrajinou a Ruskom, ale neposkytol podrobnosti a Biely dom sa k tomu bezprostredne nevyjadril.
Podľa serveru Ukrajinska pravda Zelenskyj tiež uviedol, že mu Trump počas schôdzky na Floride prisľúbil pomôcť posilniť ukrajinskú protivzdušnú obranu. „Som mu za to vďačný… Tiež som povedal, že sme pripravení si to všetko kúpiť cez program PURL. A tu chcem poďakovať Európanom, že ho financujú,“ povedal novinárom ukrajinský prezident. Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny (PURL) spočíva v tom, že spojenecké krajiny NATO platia za americké vojenské vybavenie pre Ukrajinu.