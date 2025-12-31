Poľsko žiada Brusel o prešetrenie TikToku pre závadný obsah, hovorí o ruských dezinformáciách

„Povaha týchto príspevkov, spôsob ich šírenia a použitie umelých audiovizuálnych materiálov naznačujú, že platforma neplní povinnosti, ktoré jej boli uložené ako veľmi veľkej online platforme (VLOP),“ uviedol námestník ministra pre digitalizáciu Dariusz Standerski v liste zaslanom Európskej komisii. Odvolával sa tým na európske nariadenie o digitálnych službách (DSA), ktoré reguluje činnosť najväčších svetových spoločností prevádzkujúcich sociálne siete v Európe.
Poľsko vyzvalo komisiu, aby začala konanie týkajúce sa podozrenia z porušenia DSA. Podľa tohto zákona musia veľké internetové platformy, ako sú X, Facebook, TikTok a ďalšie, kontrolovať a odstraňovať škodlivý obsah, ako sú nenávistné prejavy, rasizmus alebo xenofóbia. Ak tak neurobí, komisia môže uložiť pokuty až do výšky šiestich percent ich celosvetového ročného obratu.
Zástupcovia komisie a ruského veľvyslanectva vo Varšave na žiadosť o komentár podľa Reuters okamžite nereagovali.
Hovorca TikToku uviedol, že platforma je v kontakte s poľskými úradmi a závadný obsah v prípade, že porušoval jej pravidlá, odstránila.
Krajiny EÚ prijímajú opatrenia, aby zabránili akýmkoľvek pokusom cudzích štátov ovplyvňovať voľby a miestnu politiku. Deje sa tak v reakcii na strach zo špionáže a sabotáže podporovanej Ruskom, ktoré od roku 2022 vedie vojnu na Ukrajine. Rusko opakovane poprelo, že by zasahovalo do zahraničných volieb.
Komisia vlani kvôli zasahovaniu do volieb začala proti TikToku konanie, a to v súvislosti s rumunskými prezidentskými voľbami.
TikTok vlastnený čínskou firmou ByteDance často čelí kritike za množstvo dezinformačných videí, nebezpečných výziev alebo pornografie a za to, že podporuje závislosť maloletých od mobilného telefónu. V mnohých krajinách už aplikácia čelí regulácii alebo zákazu kvôli údajným kybernetickým hrozbám.
Mnohé západné krajiny TikTok zakázali používať na služobných zariadeniach vládnych zamestnancov či pracovníkov vo verejnom sektore. Na pracovných zariadeniach ho zakázali tiež Európska komisia a Európsky parlament.