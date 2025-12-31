USA podľa prezidenta Kolumbie bombardovali fabriku vo venezuelskom Maracaibe

Agentúra AFP poznamenala, že z Petrovho oznámenia nie je jasné, či ide o rovnaké miesto amerického dronového úderu vo Venezuele, o ktorom bez spresnenia v posledných dňoch hovoril prezident USA Donald Trump.
„Vieme, že Trump bombardoval fabriku v Maracaibe, kde sa, ako sa obávame, miešala koková pasta na výrobu kokaínu,“ napísal Petro. Koková pasta je prvým krokom k získaniu kokaínu z listov koky. Pasta sa tiež mieša s tabakom či marihuanou.
Trump sa o útoku vo Venezuele zmienil v piatok v rozhovore s rádiom WABC, ktorý sprvu neupútal veľkú pozornosť. Novinári sa potom Trumpa na útok pýtali v pondelok, keď prezident potvrdil útok na prístavnú oblasť, kde sa podľa neho nakladajú lode drogami. Odmietol však oznámiť podrobnosti, okrem iného to, kto útok podnikol. Denník The New York Times (NYT) a stanica CNN s odvolaním sa na svoje zdroje v utorok informovali o tom, že za úderom stála americká Ústredná spravodajská služba (CIA).Čítajte viac Americké médiá: Dronový úder na prístav vo Venezuele podnikla CIA. Oficiálne miesta to odmietli
Ide o prvý známy útok na venezuelskej pevnine, ktorý Spojené štáty podnikli od septembra, keď v Karibskom mori začali vzdušné údery na lode, ktorých posádky vinia z pašovania drog do USA. Trump už v októbri oznámil, že povolil CIA podnikať tajné akcie vo Venezuele a nariadil agentúre, aby sa pripravila na rôzne potenciálne misie.
Washington tvrdí, že venezuelský prezident Nicolás Maduro sa podieľa na obchode s drogami. Caracas obvinenia odmieta a varuje, že Spojené štáty sa zvýšením počtu vojakov a vojenskej techniky v Karibiku a zásahmi proti venezuelským lodiam pripravujú na agresiu proti Venezuele. USA podľa venezuelskej vlády usilujú o násilnú zmenu režimu s cieľom zmocniť sa obrovských ropných zásob krajiny.
Na začiatku decembra Trump varoval, že americké pozemné operácie proti drogovým kartelom v Latinskej Amerike začnú čoskoro, a to nielen vo Venezuele. Konkrétne spomenul Kolumbiu, ktorej vláda to označila za zasahovanie a ohrozenie suverenity. Tamojší ľavicový prezident Petro zároveň pozval Trumpa na návštevu s tým, že mu ukáže, ako kolumbijská vláda bojuje proti drogovým kartelom.