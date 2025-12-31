ONLINE: Putin nariadil rozšíriť nárazníkové zóny na Ukrajine

6:55 Ruský prezident Vladimir Putin pre nadchádzajúci rok nariadil rozšírenie nárazníkovej zóny v Sumskej a Charkovskej oblasti na Ukrajine. Podľa agentúry Reuters to vyhlásil náčelník ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov. Moskva potrebu nárazníkovej zóny zdôvodňuje snahou zabrániť ukrajinským výpadom na ruské územie. Ukrajina, ktorá od februára 2022 vzdoruje ruskej invázii, v rámci obrany podnikla niekoľko vpádov na územie Ruska.
Gerasimov navštívil zoskupenie jednotiek Sever, ktoré Rusko ustanovilo na začiatku minulého roka pre nasadenie na severovýchode Ukrajiny pre vytvorenie spomínanej nárazníkovej zóny a na vytlačenie ukrajinských síl. Vyhlásil tiež, že ruské jednotky postupujú do pozícií ukrajinských obrancov.
Z Putinovho pondelkového vyhlásenia vyplýva, že Rusko pokračuje vo svojom pláne zmocniť sa štyroch ukrajinských regiónov, ktoré z časti okupuje. „Úloha oslobodenia Donbasu a Záporožskej i Chersonskej oblasti sa plní postupne, v súlade s plánom špeciálnej vojenskej operácie,“ povedal Putin podľa agentúry Interfax na rokovaní s velením ruských ozbrojených síl. Použil pritom termín „oslobodenie“, ktorým Moskva označuje dobytie a okupáciu ukrajinských území. Súslovím „špeciálna vojenská operácia“ Rusko nazýva inváziu do susednej krajiny. Spomínaný Donbas sa skladá z Doneckej a Luhanskej oblasti.
Rusko má teraz pod kontrolou zhruba pätinu Ukrajiny vrátane Krymu, ktorý nelegálne anektovalo v roku 2014. Na Donbase okupuje zhruba 90 percent územia a v Záporožskej a Chersonskej oblasti okolo 75 percent. Všetky tieto regióny požaduje celé.Čítajte viac Vstúpia na Ukrajinu americkí vojaci? Zelenskyj o tom hovoril s Trumpom aj 'koalíciou ochotných'
6:55 Ukrajinský dronový útok v noci na stredu poškodil infraštruktúru prístavu a plynovod v ruskom meste Tuapse, uviedla tamojšia regionálna správa. Podľa Kyjeva Moskva zase uskutočnila útoky v ukrajinskej Odeskej oblasti, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.
Ruský kanál SHOT na platforme Telegram uviedol, že v utorok neskoro večer bolo nad Tuapse počuť sériu výbuchov a že obyvatelia jednej štvrte hlásili požiar.
Niekoľko ukrajinských médií na tej istej platforme zverejnilo fotografie, ktoré v diaľke v noci ukazujú veľký požiar. Kyjev sa však podľa Reuters k útoku bezprostredne nevyjadril a agentúre sa nepodarilo nezávisle potvrdiť pravdivosť správ ani rozsah škôd.
Mesto Tuapse je kľúčové pre vývoz ruskej ropy a podľa Reuters bolo počas prebiehajúcej vojny na Ukrajine opakovane zasiahnuté dronovými útokmi Kyjeva.
Ruská agentúra TASS medzičasom informovala, že nočný incident si vyžiadal dve zranené osoby. Útok údajne poškodil aj päť domov, kotvisko a zariadenie na spracovanie ropy v meste.
Ukrajina v stredu potvrdila, že ruské útoky v meste Odesa zranili štyroch ľudí, vrátane troch detí. „Drony zaútočili na obytnú, logistickú a energetickú infraštruktúru nášho regiónu,“ uviedol regionálny šéf miestnej vojenskej správy na Telegrame.