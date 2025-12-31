Českí analytici: Charakter vojny sa nezmení, Ukrajine chýbajú najmä vojaci

Všetci zároveň predpokladajú, že zásadná zmena stratégie či charakteru bojov v zimnom období ani v nadchádzajúcom roku nenastane. Konflikt bude pokračovať skôr zotrvačnosťou.
V zimných mesiacoch sú kratšie dni, blato, mráz a teplotné výkyvy, ktoré sťažujú logistiku i vedenie operácií. Intenzita bojov sa v zime podľa Vlastislava Břízu z Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej zvyčajne znižuje, aj keď na línii dotyku sa to nemusí prejaviť zásadne. Aj podľa Pavla Havlíčka z Asociácie pre medzinárodné otázky možno predpokladať, že bojové operácie sa v určitý moment spomalia a obe strany začnú pomalšie postupovať v súvislosti s premenami terénu a zložitosti manévrovania v ňom.
Analytici sa tiež zhodujú, že Ukrajina sa bude musieť sústrediť predovšetkým na obranné operácie. „Tie útočné uvidíme iba v operáciách vzdušných či námorných prostriedkov do hĺbky ruského zázemia s cieľom narušiť schopnosti ruského agresora v ďalšom vedení vojny,“ povedal bezpečnostný analytik Milan Mikulecký. Nebude to ale podľa neho nikdy faktor, ktorý by mohol rozhodnúť vojnu.
Podľa Břízu budú naďalej dominovať drony, delostrelectvo a elektronický boj. Výrazným trendom je podľa neho používanie dronov navádzaných optickým káblom, ktoré nemožno rušiť elektronickými prostriedkami.
Navyše podľa Břízu ukrajinská strana čelí výraznému nedostatku personálu, citeľnejšiemu ako Rusko. Dá sa preto podľa neho očakávať ďalšie rozširovanie autonómnych systémov, nielen vzdušných, ale aj pozemných dronov, s cieľom minimalizovať straty živej sily.
Havlíček uviedol, že v bezpečnostnej a vojenskej stratégii Ukrajiny pre nadchádzajúci rok bude možné pozorovať skôr to isté, ako nejaké zásadnejšie premeny bojiska a bojových taktík. „Tie sa priebežne vyvíjajú v čase a nútia obe strany postupne inovovať a zavádzať vojenské prostriedky do praktického výkonu funkcie v čo najskoršom čase. Pokračujúcim trendom bude pritom technológia vojenského konfliktu a čo najväčšia snaha odbúrať straty na ľudských životoch zo strany Ukrajiny,“ dodal Havlíček.
Tiež Mikulecký povedal, že najbolestivejšia je otázka ľudských síl. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj primárne kvôli vnútropolitickým dôvodom podľa neho nie je schopný zabezpečiť dostatočný prísun čerstvých síl do výcvikových zariadení a následne na front.