Svet oslavuje príchod nového roka 2026, ako prvé do neho vstúpilo Kiribati

Svet začal oslavovať príchod nového roka 2026. Ako prvý do neho o 11:00 SEČ vstúpil tichomorský ostrovný štát Kiribati, o 15 minút neskôr ho nasledovali Chathamské ostrovy v juhozápadnej časti Tichého oceánu. O 12.00 h SEČ bude oslavovať Nový Zéland s ostrovnými štátmi Samoa a Tonga. Neskôr sa pridá Austrália, Japonsko či Južná Kórea. Celosvetové oslavy budú sprevádzať novoročné prejavy viacerých svetových lídrov.

31.12.2025 11:15
Z Tichomoria sa ohňostroje a bujaré silvestrovské oslavy s postupujúcou polnocou prelejú do ďalších časových pásiem, aby ako posledná obývaná krajina východne od medzinárodnej dátovej hranice rok 2026 privítala Americká Samoa. Stane sa tak napoludnie 1. januára SEČ.

Austrália je podľa denníka The Guardian preslávená opulentnými ohňostrojmi a svetelnými šou, vrátane miest Melbourne, Sydney či Canberra. Spojené arabské emiráty sa medzitým pripravujú na 62-minútovú ohňostrojovú šou a najväčšie dronové predstavenie na svete.

Bilancovať v novoročných prejavoch budú už dnes niektorí prezidenti a šéfovia vlád. Podľa médií vystúpi francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz či ruský prezident Vladimir Putin.

