Svet oslavuje príchod nového roka 2026, ako prvé do neho vstúpilo Kiribati

Z Tichomoria sa ohňostroje a bujaré silvestrovské oslavy s postupujúcou polnocou prelejú do ďalších časových pásiem, aby ako posledná obývaná krajina východne od medzinárodnej dátovej hranice rok 2026 privítala Americká Samoa. Stane sa tak napoludnie 1. januára SEČ.
Austrália je podľa denníka The Guardian preslávená opulentnými ohňostrojmi a svetelnými šou, vrátane miest Melbourne, Sydney či Canberra. Spojené arabské emiráty sa medzitým pripravujú na 62-minútovú ohňostrojovú šou a najväčšie dronové predstavenie na svete.
Bilancovať v novoročných prejavoch budú už dnes niektorí prezidenti a šéfovia vlád. Podľa médií vystúpi francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz či ruský prezident Vladimir Putin.