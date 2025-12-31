Pravda Správy Svet Santa Putin a Santa Trump v AI videu nadelili Zelenskému väzenie

Ruské veľvyslanectvo v Keni zverejnilo umelo generované video, v ktorom šéf Kremľa Vladimir Putin rozdáva darčeky. Na sociálnych sieťach sa objavilo aj AI video s prezidentom USA Donaldom Trumpom.

31.12.2025 10:55
debata (1)
Satirické AI video Santa Putin
Video

Balíček od Putina dostal severokórejský diktátor Kim Čong-un, jeho kolega z Venezuely Nicolás Maduro, indický premiér Naréndra Módí, predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, čínsky prezident Si Ťin-pching, turecký líder Recep Tayyip Erdogan a tiež šéf Bieleho domu Donald Trump. Pre ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského priniesol putá.

V podobnom duchu sa nesie aj video Santu Trumpa. V tom si dokonca na mušku vzali aj predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona či nemeckého kancelára Fridriecha Merza.

Satirické AI video - Santa Trump
Video
