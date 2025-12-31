Po Silvestri upraceme. Desaťtisíc moslimov chce ukázať Merzovi, ako mení ráz nemeckých miest

„Moslimovia sú vnímaní už len ako problémová skupina,“ povedal agentúre DPA Scharjil Khalid, imám mešity v berlínskej časti Pankow. To chcú podľa neho moslimovia svojou novoročnou akciou zmeniť, s metlami a vrecúškami na odpadky sa preto vydajú 1. januára do ulíc viac ako 240 nemeckých miest. Akcia sa koná podľa Khalida už tridsať rokov, tento rok má však „novú dynamiku“.
Hlavným organizátorom podujatia je spolok Ahmadiya Muslim Jamaat a jeho mládežnícka organizácia, ku ktorej sa podľa Khalida po celom Nemecku hlási približne 20 000 mladých ľudí. Polovica z nich sa chystá na novoročnom podujatí zúčastniť, nie je však vylúčené, že sa prihlásia ešte ďalší. Zraz majú na Nový rok o šiestej hodine ráno, vrecia budú plniť zvyškami zábavnej pyrotechniky, fľašami a ďalšími odpadkami po oslavách.Čítajte viac Už nebudú koláče bez práce? Nemecko sprísňuje sociálny systém
Na jeseň vyvolal v Nemecku veľkú kontroverziu výrok kancelára Merza o migrácii a potrebe zmeniť existujúci ráz nemeckých miest. Na otázku novinára, ktorý sa pýtal na rastúcu podporu pravicovo extrémistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), kancelár odpovedal, že jeho kabinetu sa darí riešiť niektoré problémy, ktoré predchádzajúce vlády v oblasti migrácie zanedbali. „Ale, samozrejme, máme ešte stále problém v ráze miest, a preto minister vnútra práve pracuje na tom, aby umožnil a realizoval deportácie vo veľkom rozsahu,“ dodal.
To vyvolalo veľkú kritiku, ktorá sa týkala predovšetkým použitia nemeckého slova Stadtbild. To možno preložiť ako ráz či obraz mesta. Podľa Merzových odporcov tým kancelár naznačil, že z ulíc nemeckých miest musia zmiznúť ľudia, ktorí vyzerajú inak ako priemerný Nemec. Obviňovali ho preto z xenofóbie a rasizmu, proti kancelárovi sa konali desaťtisícové demonštrácie.Čítajte viac Sýrski utečenci rozhádali nemeckú vládu. Jedni ich chcú deportovať, druhí chrániť
Merz odmietol výrok odvolať alebo sa zaň ospravedlniť. Neskôr však dodal, že ľudia s koreňmi v zahraničí sú „nevyhnutnou súčasťou nášho pracovného trhu“, nech už majú „akúkoľvek farbu kože“. Problémy v nemeckých mestách podľa neho pôsobia tí migranti, ktorí nemajú trvalý pobyt, nepracujú a nedodržiavajú pravidlá. „Mnoho z nich potom určuje verejný obraz našich miest,“ dodal. Prieskum, ktorý vyšiel po tomto spresňujúcom vyjadrení, ukázal, že s Merzom 63 percent Nemcov súhlasí a podporuje jeho úsilie o deportácie migrantov, ktorí prišli do krajiny nelegálne.Čítajte viac Kancelár Merz čelí búrke po výroku o migrantoch a deportáciách. Niektorí ho bránia
Podľa imáma Khalida sa nemeckí moslimovia stali terčom politikov už v kampani pred februárovými predčasnými parlamentnými voľbami. Tú ovplyvnilo niekoľko útokov, ktoré spáchali muži z Afganistanu, Sýrie či Saudskej Arábie, často neúspešní žiadatelia o azyl. Hlavnou témou vyhrotenej kampane sa potom stala migrácia a bezpečnosť. Posolstvom plánovanej novoročnej akcie by tak podľa imáma Khalida malo byť nasledovné: „Vidíte nás ako problém v ráze mesta, ale vtedy, keď je ráz mesta naozaj najhorší, teda na Nový rok, my budeme upratovať.“