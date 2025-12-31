Pravda Správy Svet VIDEO: Rusi zverejnili zábery dronu, ktorý vraj Kyjev vyslal na Putinovo sídlo

VIDEO: Rusi zverejnili zábery dronu, ktorý vraj Kyjev vyslal na Putinovo sídlo

Ruské ministerstvo obrany dnes zverejnilo video vraku dronu, ktorý podľa neho Ukrajina pred niekoľkými dňami poslala na rezidenciu ruského prezidenta Vladimira Putina v Novgorodskej oblasti. Upozornila na to agentúra AFP. Kyjev už skôr obvinenia Ruska poprel ako lož, ktorej cieľom je podkopať pokrok v rokovaniach o mieri. Podobne sa dnes vyjadrila šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová, ktorá ďalej ruské tvrdenia označila za úmyselné odvádzanie pozornosti.

31.12.2025 13:15
debata (28)
Moskva ukázala video, kde je podľa nej zničený dron, ktorý mieril k Putinovmu sídlu
Video

„Nikto by nemal akceptovať nepodložené tvrdenia agresora, ktorý od začiatku vojny bez rozlišovania útočí na ukrajinskú infraštruktúru a civilné obyvateľstvo,“ uviedla Kallasová na sieti X, kde spomína ruské tvrdenia o ukrajinskom útoku na „kľúčové vládne objekty“ v Rusku.

Vladimir Putin Čítajte viac ISW: Útok na Putinovu rezidenciu sa s najväčšou pravdepodobnosťou nestal, Kremeľ nepredložil žiadne dôkazy

Ruské ministerstvo obrany dnes na platforme Telegram zverejnilo video natočené v zalesnenom teréne, kde je vidieť na zemi ležiaci vrak dronu a vedľa neho muž v maske. Ministerstvo stroj označuje ako dron Čaklun-V, ktorý bol podľa neho zostrelený pri odrážaní ukrajinského útoku.

V inom príspevku rezort publikoval mapu, na ktorej je vidieť časť Ruska a čiary, ktoré podľa neho znázorňujú trasu ukrajinských dronov smerujúcich k Novgorodskej oblasti. „Schéma zničenia dronov ukrajinskej armády smerujúcich k rezidencii prezidenta Ruskej federácie,“ komentuje ministerstvo nákres.

V ďalšom príspevku ministerstvo obrany cituje veliteľa ruských protivzdušných síl Alexandra Romanenkova, podľa ktorého tvrdení Ukrajinci zaútočili na Putinovo sídlo v Novogorodskej oblasti v noci z nedele na pondelok bezpilotnými lietadlami letiacimi zo Sumskej a Černihivskej oblasti. „Útok, ako je znázornené na priloženej mape, bol vykonaný na rezidenciu ruského prezidenta 91 bezpilotnými lietadlami v niekoľkých smeroch cez územie Brjanskej, Smolenskej, Tverskej a Novgorodskej oblasti,“ píše rezort s odvolaním sa na Romanenkova.

Okrem toho opakuje skoršie tvrdenie ruskej strany, že všetky drony zostrelila protivzdušná obrana – z toho 49 nad Brjanskou oblasťou, jeden nad Smolenskou oblasťou a 41 strojov nad Novgorodskou oblasťou. Útok podľa neho nespôsobil žiadne škody na Putinovej rezidencii ani na ďalších miestach v Rusku. Úder bol cielený, starostlivo naplánovaný a mal stupňovitý charakter, uvádza ďalej ruský rezort obrany.

Rusko a Ukrajina sa obviňujú v súvislosti s údajným útokom dronu na Putinovu rezidenciu
Video
Kremeľ obvinil Ukrajinu z rozsiahleho dronového útoku na rezidenciu ruského prezidenta Vladimira Putina v Novgorodskej oblasti, ku ktorému malo dôjsť v noci z 28. na 29. decembra. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov tvrdil, že ukrajinské sily vypustili až 91 dronov smerom na Putinovu rezidenciu vo Valdaji, pričom ruská protivzdušná obrana ich mala zostreliť bez spôsobenia škôd. / Zdroj: REUTERS

Ukrajinu z útoku na Putinovu rezidenciu v Novgorodskej oblasti ako prvú obvinil v pondelok ruský minister zahraničia Sergej Lavrov, ktorý zároveň podľa štátnej agentúry TASS vyhlásil, že Moskva útok nenechá bez odpovede a v reakcii naň tiež zreviduje svoju vyjednávaciu pozíciu.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov Čítajte viac Lavrov: Ukrajina zaútočila dronmi na Putinovu rezidenciu, ciele pre odvetu sú už určené. Zelenskyj to označil za lož

Ruské oznámenie prišlo po správach o pokroku v rokovaniach ohľadom možnej mierovej dohody po nedeľňajšej schôdzke amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Ten reagoval na Lavrovovo vyhlásenie prakticky okamžite a podľa agentúry Reuters označil jeho tvrdenie za lož. Rusko chce podľa Zelenského podkopať pokroky v rokovaní a pripravuje si zrejme pôdu na útok na vládne budovy v Kyjeve.

Rusko chce, aby sa Ukrajine darilo, vyhlásil Trump po boku Zelenského. Výraz ukrajinského prezidenta hovorí za všetko
Video
Americký prezident Donald Trump novinárom na tlačovej konferencii povedal, že Rusko sa bude podieľať na rekonštrukcii Ukrajiny. "Rusko chce, aby sa Ukrajine darilo," povedal Trump. Poznamenal, že Putin bol v tejto otázke veľmi štedrý, keď povedal, že by Rusko dodávalo energiu za veľmi nízke ceny. Výraz ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského hovorí za všetko. / Zdroj: REUTERS

Šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha v utorok uviedol, že Moskva nedodala žiadne dôkazy pre svoje tvrdenia ohľadom údajného ukrajinského útoku na Putinovu rezidenciu. Zelenskyj následne podľa agentúry AFP povedal, že ukrajinskí činitelia sa kvôli ruskému tvrdeniu o údajnom útoku na Putinovu rezidenciu spojili s Američanmi, znovu označil obvinenia za lož a povedal, že spojenci Ukrajiny majú technické možnosti, aby si overili, že ruské informácie nie sú pravdivé.

Facebook X.com 28 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Vladimir Putin #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"