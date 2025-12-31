VIDEO: Rusi zverejnili zábery dronu, ktorý vraj Kyjev vyslal na Putinovo sídlo

„Nikto by nemal akceptovať nepodložené tvrdenia agresora, ktorý od začiatku vojny bez rozlišovania útočí na ukrajinskú infraštruktúru a civilné obyvateľstvo,“ uviedla Kallasová na sieti X, kde spomína ruské tvrdenia o ukrajinskom útoku na „kľúčové vládne objekty“ v Rusku.Čítajte viac ISW: Útok na Putinovu rezidenciu sa s najväčšou pravdepodobnosťou nestal, Kremeľ nepredložil žiadne dôkazy
Ruské ministerstvo obrany dnes na platforme Telegram zverejnilo video natočené v zalesnenom teréne, kde je vidieť na zemi ležiaci vrak dronu a vedľa neho muž v maske. Ministerstvo stroj označuje ako dron Čaklun-V, ktorý bol podľa neho zostrelený pri odrážaní ukrajinského útoku.
V inom príspevku rezort publikoval mapu, na ktorej je vidieť časť Ruska a čiary, ktoré podľa neho znázorňujú trasu ukrajinských dronov smerujúcich k Novgorodskej oblasti. „Schéma zničenia dronov ukrajinskej armády smerujúcich k rezidencii prezidenta Ruskej federácie,“ komentuje ministerstvo nákres.
V ďalšom príspevku ministerstvo obrany cituje veliteľa ruských protivzdušných síl Alexandra Romanenkova, podľa ktorého tvrdení Ukrajinci zaútočili na Putinovo sídlo v Novogorodskej oblasti v noci z nedele na pondelok bezpilotnými lietadlami letiacimi zo Sumskej a Černihivskej oblasti. „Útok, ako je znázornené na priloženej mape, bol vykonaný na rezidenciu ruského prezidenta 91 bezpilotnými lietadlami v niekoľkých smeroch cez územie Brjanskej, Smolenskej, Tverskej a Novgorodskej oblasti,“ píše rezort s odvolaním sa na Romanenkova.
Okrem toho opakuje skoršie tvrdenie ruskej strany, že všetky drony zostrelila protivzdušná obrana – z toho 49 nad Brjanskou oblasťou, jeden nad Smolenskou oblasťou a 41 strojov nad Novgorodskou oblasťou. Útok podľa neho nespôsobil žiadne škody na Putinovej rezidencii ani na ďalších miestach v Rusku. Úder bol cielený, starostlivo naplánovaný a mal stupňovitý charakter, uvádza ďalej ruský rezort obrany.
Ukrajinu z útoku na Putinovu rezidenciu v Novgorodskej oblasti ako prvú obvinil v pondelok ruský minister zahraničia Sergej Lavrov, ktorý zároveň podľa štátnej agentúry TASS vyhlásil, že Moskva útok nenechá bez odpovede a v reakcii naň tiež zreviduje svoju vyjednávaciu pozíciu.
Ruské oznámenie prišlo po správach o pokroku v rokovaniach ohľadom možnej mierovej dohody po nedeľňajšej schôdzke amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Ten reagoval na Lavrovovo vyhlásenie prakticky okamžite a podľa agentúry Reuters označil jeho tvrdenie za lož. Rusko chce podľa Zelenského podkopať pokroky v rokovaní a pripravuje si zrejme pôdu na útok na vládne budovy v Kyjeve.
Šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha v utorok uviedol, že Moskva nedodala žiadne dôkazy pre svoje tvrdenia ohľadom údajného ukrajinského útoku na Putinovu rezidenciu. Zelenskyj následne podľa agentúry AFP povedal, že ukrajinskí činitelia sa kvôli ruskému tvrdeniu o údajnom útoku na Putinovu rezidenciu spojili s Američanmi, znovu označil obvinenia za lož a povedal, že spojenci Ukrajiny majú technické možnosti, aby si overili, že ruské informácie nie sú pravdivé.