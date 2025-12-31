Snehové búrky na severe Poľska skomplikovali dopravu

Doprava na diaľnici S7 medzi Varšavou a prístavným mestom Gdansk bola v utorok vážne narušená po tom, ako tam uviazli nákladné automobily, ktoré komunikáciu zablokovali, píše PAP. „Diaľnica S7 je teraz sprejazdnená, ale premávka medzi (mestami) Olsztynkom a Ostródou je stále pomalá v oboch smeroch,“ povedal námestník ministra vnútra Wieslaw Szczepański.
Zablokované a neprejazdné podľa neho zostávajú niektoré okresné cesty vo Varmsko-Mazurskom vojvodstve na severe krajiny.
Počasie narušilo tiež železničnú dopravu, počas utorka zrušili 16 spojov, ďalších 45 vlakov sa muselo zastaviť na trase a 312 spojov malo meškanie, dodal Szczepański.
Varšavské letisko Modlin dnes ráno kvôli počasiu podľa PAP dočasne pozastavilo prevádzku a na Chopinovom letisku v poľskej metropole boli cestujúci varovaní pred oneskorenými odletmi, pretože lietadlá museli byť pred odletom odmrazené.
Poľská meteorologická agentúra IMGW vydala varovanie pred snežením pre viaceré miesta v Poľsku, píše ďalej agentúra s tým, že najviac snehovej pokrývky k dnešnému ránu úrady evidovali v mestách Mlawa a Olsztyn, kde namerali 57 centimetrov, respektíve 45 centimetrov, snehu.