Merzov príhovor: Ruská agresia je súčasťou plánu proti celej Európe. Protekcionizmus v globálnej ekonomike je ďalšia výzva

Merz uviedol, že nemilosrdná vojna, ktorá zúri na prahu Európy, predstavuje priamu hrozbu pre slobodu a bezpečnosť všetkých Európanov. „Čoraz jasnejšie vidíme, že ruská agresia bola a je súčasťou plánu namiereného proti celej Európe,“ povedal a dodal, že Nemecko denne čelí sabotážiam, špionáži a kybernetickým útokom.
Ďalšou výzvou je podľa neho protekcionizmus v globálnej ekonomike. Kancelár upozornil, že Európa a jej závislosť od dovozu surovín z iných krajín je čoraz častejšie využívaná proti nej. „Neustále obmedzujeme byrokraciu a presadzovanie nemeckej konkurencieschopnosti kladieme na prvé miesto rebríčka našich priorít,“ povedal Merz.
Nemecko sa súčasne potýka tiež s ekonomickými problémami spôsobenými colnou politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Práve vzťahy medzi USA a Nemeckom aj s Európou boli ďalším bodom Merzovho prejavu.
Spojené štáty od konca druhej svetovej vojny platili za garanta bezpečnosti v Európe; Trumpova politika však podľa kancelára naznačuje, že by sa táto úloha mohla v budúcnosti zmeniť. „Pre nás Európanov to znamená, že musíme oveľa dôraznejšie obhajovať a presadzovať svoje záujmy sami,“ povedal Merz a dodal, že Európa sa nesmie báť, ale naopak musí zobrať veci do vlastných rúk.
Podľa kancelára môže byť nasledujúci rok pre Nemecko aj pre celú Európu rozhodujúci. „Môže to byť rok, v ktorom sa Nemecko a Európa s novou silou znovu vrátia k desaťročiam mieru, slobody a prosperity,“ uviedol Merz. Podľa jeho slov geopolitické, ekonomické a technologické zmeny predstavujú globálny zlom, a záleží len na Nemecku, ako sa s nimi vysporiada. „Nie sme obeťami vonkajších okolností. Nie sme vydaní na milosť veľmociam. Nemáme zviazané ruky,“ vyhlásil kancelár.