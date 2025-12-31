Pravda Správy Svet Macron sľúbil, že bude pracovať do poslednej sekundy. Nepripustím zásahy z cudziny do prezidentských volieb, tvrdí

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu večer v novoročnom prejave ubezpečil, že urobí všetko pre to, aby sa prezidentské voľby v roku 2027 odohrali bez zahraničného zasahovania.

„Urobím všetko pre to, aby prezidentské voľby prebehli čo najpokojnejšie, najmä bez akéhokoľvek zahraničného zasahovania,“ vyhlásil francúzsky prezident podľa agentúry AFP.

Zahraničné digitálne zasahovanie, pokusy o manipuláciu s verejnou mienkou na sociálnych sieťach a útoky počítačových pirátov sa v posledných rokoch rozmohli počas väčšiny volebných kampaní vo Francúzsku a komunálne voľby v marci 2026 a prezidentské voľby v roku 2027 nebudú výnimkou, uvádza Viginum, služba zodpovedná za boj proti týmto Destabilizačným snahám, dodala AFP.

Keď hovoril o konci svojho funkčného obdobia, šéf štátu sľúbil, že bude pracovať „až do poslednej sekundy a každý deň sa bude snažiť naplniť mandát, ktorý ste mi zverili“, dodala stanica BFMTV na svojom webe.

