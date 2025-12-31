Macron sľúbil, že bude pracovať do poslednej sekundy. Nepripustím zásahy z cudziny do prezidentských volieb, tvrdí

„Urobím všetko pre to, aby prezidentské voľby prebehli čo najpokojnejšie, najmä bez akéhokoľvek zahraničného zasahovania,“ vyhlásil francúzsky prezident podľa agentúry AFP.
Zahraničné digitálne zasahovanie, pokusy o manipuláciu s verejnou mienkou na sociálnych sieťach a útoky počítačových pirátov sa v posledných rokoch rozmohli počas väčšiny volebných kampaní vo Francúzsku a komunálne voľby v marci 2026 a prezidentské voľby v roku 2027 nebudú výnimkou, uvádza Viginum, služba zodpovedná za boj proti týmto Destabilizačným snahám, dodala AFP.
Keď hovoril o konci svojho funkčného obdobia, šéf štátu sľúbil, že bude pracovať „až do poslednej sekundy a každý deň sa bude snažiť naplniť mandát, ktorý ste mi zverili“, dodala stanica BFMTV na svojom webe.