Trump oznámil stiahnutie Národnej gardy z Chicaga, Los Angeles a Portlandu

Nasadenie príslušníkov Národnej gardy v Chicagu zablokoval najvyšší súd, zatiaľ čo v Los Angeles a Portlande tak urobili federálni sudcovia, pripomenula agentúra AFP.
„Sťahujeme Národnú gardu z Chicaga, Los Angeles a Portlandu, napriek skutočnosti, že zločinnosť vďaka prítomnosti týchto skvelých vlastencov v týchto mestách bola výrazne obmedzená, a to iba touto skutočnosťou,“ citovala agentúra Reuters z Trumpovho vyjadrenia. „Vrátime sa, možno v oveľa odlišnej a silnejšej podobe, až kriminalita opäť začne prudko stúpať. Je to len otázka času!“ dodal.
Najvyšší súd Spojených štátov 23. decembra odmietol umožniť Trumpovi vyslať jednotky Národnej gardy do oblasti Chicaga, aby pomohli pri raziách imigračných úradov. Podľa agentúry AP išlo o ojedinelý prípad, keď Trump pri odvolaní na najvyšší súd od svojho januárového návratu do úradu neuspel.
Sudcovia najvyššieho súdu zamietli žiadosť ministerstva spravodlivosti o zrušenie súdneho príkazu, ktorý v rámci žaloby podanej predstaviteľmi štátu Illinois a miestnymi lídrami zablokoval nasadenie stoviek príslušníkov Národnej gardy. Ministerstvo požadovalo, aby bolo nasadenie gárd povolené počas obdobia, kým sa súdne konanie skončí.
Rozhodnutie súdu podľa AP nie je konečné, ale mohlo by ovplyvniť ďalšie právne spory týkajúce sa Trumpových snáh vyslať príslušníkov Národnej gardy do iných demokratmi vedených miest.
Trump v posledných mesiacoch nariadil vyslanie Národnej gardy do viacerých demokratmi spravovaných miest, vrátane Los Angeles, Chicaga, Portlandu či Washingtonu. V minulosti sa americkí prezidenti k takémuto postupu uchyľovali úplne výnimočne. Kroky súčasného republikánskeho prezidenta viedli k právnym sporom, ktoré v niektorých prípadoch pozastavili jeho pokusy o nasadenie vojakov v týchto mestách.