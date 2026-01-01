ONLINE: Zelenskyj: Ukrajina chce mier, ale nie za každú cenu. Nepodpíšem slabú dohodu. Putin: Veríme armáde a vo víťazstvo

00:35 Ukrajina si želá mier, ale nie za každú cenu, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v novoročnom prejave. Sľúbil, že sa nepodpíše pod slabú mierovú dohodu, ktorá by len predĺžila vojnu s Ruskom, trvajúcu už takmer štyri roky. Ešte pred prezidentovým prejavom, zverejneným na sociálnych sieťach, bol v Kyjeve podľa ukrajinských médií vyhlásený letecký poplach a bola počuť paľba protivzdušnej obrany. Počas príchodu nového roku bolo mesto tmavé a tiché.
„Čo chce Ukrajina? Mier? Áno. Za akúkoľvek cenu? Nie. Chceme koniec vojny, ale nie koniec Ukrajiny,“ povedal Zelenskyj. Pripustil, že Ukrajinci sú už vojnou veľmi unavení, ale zdôraznil, že sa veľmi mýli ten, kto si myslí, že sú ochotní vzdať sa.
Mierová dohoda je podľa Zelenského pripravená na 90 percent, avšak práve zvyšných desať percent rozhodne o osude mieru, Ukrajiny i Európy. Bezpečnostné záruky, poskytnuté partnermi Ukrajiny, by podľa prezidenta mali byť ratifikované v Kongrese USA a v parlamentoch všetkých krajín, ochotných a schopných poskytnúť reálne záruky, ktoré by Rusku zabránili znovu Ukrajinu napadnúť.
„Podpisy pod slabými dohodami len predlžujú vojnu. Môj podpis bude pod silnou dohodou. A práve o tom je každé stretnutie, každý telefonát, každé rozhodnutie,“ povedal prezident. Zdôraznil, že jedine spoľahlivý mier na mnoho rokov bude predstavovať úspech, a to nielen Ukrajiny, ale aj Ameriky, Európy a každého národa, ktorý chce žiť v mieri, a nie bojovať.
00:30 Ruský prezident Vladimir Putin v novoročnom prejave uviedol, že Rusko verí vo svoju armádu a jej víťazstvo v bojoch proti Ukrajine. Informovala o tom v stredu ruská štátna agentúra TASS, podľa ktorej prejav šéfa Kremľa trval tri minúty a 20 sekúnd, čo z neho robí jednu z najkratších Putinových novoročných zdravíc. Prejav vzhľadom na časové pásma Ruska odvysielali najprv televízie na Ďalekom východe.
Putin v prejave podľa TASS spomenul účastníkov takzvanej špeciálnej vojenskej operácie, ako Moskva nazýva svoju inváziu na Ukrajinu, ktorá trvá už takmer štyri roky a vyžiadala si podľa dostupných informácií zrejme státisíce zabitých a zranených.
„Do nadchádzajúceho nového roka želám všetko najlepšie všetkým našim bojovníkom a veliteľom. Veríme vo vás a v naše víťazstvo,“ povedal Putin.
Ruský prezident okrem toho vyjadril presvedčenie, že Rusi sú „jedna veľká rodina, ktorá je silná a zjednotená“. „Preto budeme aj naďalej pracovať a budovať, dosahovať stanovené ciele a pôjdeme iba vpred – pre naše deti a vnúčatá, pre naše veľké Rusko,“ vyhlásil prezident, ktorý zaželal Rusom okrem iného zdravie, šťastie a lásku.
Novoročný prejav šéfa Kremľa mohli podľa médií vzhľadom na časový posun ako prví sledovať obyvatelia Kamčatky a Čukotky na ruskom Ďalekom východe.
Tento rok prejav trval tri minúty a 20 sekúnd, a je tak jedným z najkratších, napísala agentúra TASS. Poznamenal, že dĺžka Putinových novoročných prejavov sa rok od roka líši, pričom najstručnejší bol v roku 2006, keď prehovoril niečo vyše dve minúty, naopak, najdlhšie hovoril v roku 2022, keď prejav trval okolo deviatich minút a Putin ho preniesol z veliteľstva Južného vojenského okruhu v Rostove na Done. Vo februári 2022 Rusko začalo svoju inváziu na Ukrajinu.