Požiar a výbuch v lyžiarskom stredisku Crans-Montana. Zahynulo viacero ľudí

Oznámila to vo štvrtok skoro ráno švajčiarska polícia, informuje portál blick.ch.
Rozsiahly požiar vypukol v bare počas silvestrovskej oslavy. Operačné stredisko polície v kantonálne Valais nešťastie pre blick.ch potvrdilo. Počet mŕtvych ani zranených zatiaľ nie je známy, uviedol policajný hovorca Gaëtan Lathion.
„Došlo k výbuchu neznámeho pôvodu,“ povedal agentúre AFP Lathion. „Je tu niekoľko zranených a niekoľko mŕtvych,“ dodal s tým, že zásah pokračuje.
Požiar, ktorý vypukol o 01.30 h, mohol byť spôsobený použitím pyrotechniky počas koncertu. V niektorých četoch sa podľa portálu blick.ch objavili tvrdenia o výbuchu. Podľa informácií stanice RTS výbuch zaznamenali v suterénnej časti baru. Podnik má kapacitu 400 ľudí a v čase tragédie v ňom bolo viac ako sto ľudí.
Na mieste zasahuje podľa verejnoprávnej televízie SRF veľký počet príslušníkov záchranných zložiek s vrtuľníkmi a niekoľkými sanitkami.