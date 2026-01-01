Pravda Správy Svet Požiar a výbuch v lyžiarskom stredisku Crans-Montana. Zahynulo viacero ľudí

Niekoľko mŕtvych a desiatky zranených si vyžiadal požiar a následná explózia, ktoré zasiahli bar Le Constellation v luxusnom švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans Montana ležiacom v kantonálne Valais.

01.01.2026 07:30
Oznámila to vo štvrtok skoro ráno švajčiarska polícia, informuje portál blick.ch.

Rozsiahly požiar vypukol v bare počas silvestrovskej oslavy. Operačné stredisko polície v kantonálne Valais nešťastie pre blick.ch potvrdilo. Počet mŕtvych ani zranených zatiaľ nie je známy, uviedol policajný hovorca Gaëtan Lathion.

„Došlo k výbuchu neznámeho pôvodu,“ povedal agentúre AFP Lathion. „Je tu niekoľko zranených a niekoľko mŕtvych,“ dodal s tým, že zásah pokračuje.

Požiar, ktorý vypukol o 01.30 h, mohol byť spôsobený použitím pyrotechniky počas koncertu. V niektorých četoch sa podľa portálu blick.ch objavili tvrdenia o výbuchu. Podľa informácií stanice RTS výbuch zaznamenali v suterénnej časti baru. Podnik má kapacitu 400 ľudí a v čase tragédie v ňom bolo viac ako sto ľudí.

Na mieste zasahuje podľa verejnoprávnej televízie SRF veľký počet príslušníkov záchranných zložiek s vrtuľníkmi a niekoľkými sanitkami.

