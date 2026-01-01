Francúzsko odloží zákaz jednorazových plastových téglikov o štyri roky. Ekologickí aktivisti sú nespokojní

Francúzsky zákon o životnom prostredí od roku 2024 stanovuje, že obsah plastu v týchto téglikoch, ktoré môžu byť škodlivé pre zdravie a životné prostredie, môže predstavovať maximálne osem percent. Do roku 2022 to bolo 15 percent.
V roku 2028 plánujú francúzske úrady vyhodnotiť, aký pokrok sa v nahrádzaní jednorazových plastových téglikov podarilo dosiahnuť. Úplne zakázané by mali byť po novom od 1. januára 2030, uvádza francúzsky úradný vestník.
Podľa ekologických združení a neziskových organizácií sa od každodenného používania jednorazových plastov upúšťa príliš pomaly. Organizácie Zero Waste France, Surfrider Foundation Europe, Les Amis de la Terre, France Nature Environnement a No Plastic in my Sea vyhodnotili na začiatku roka 2024 zákon proti plytvaniu z roku 2020 ako neuspokojivý. Odôvodnili to tým, že ho úrady nepresadzovali a vydávali vyhlášky, ktoré obmedzovali jeho dosah.