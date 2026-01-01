Tusk vyzval Európu a Európanov, aby boli ako Poľsko: Plné života, odvážne a bezpečné

„Keď sa obzriem za rokom 2025, som na svoju krajinu – Poľsko – a na jej úspechy veľmi hrdý,“ vyhlásil v angličtine Tusk v prejave, ktorý zverejnil na sieti X. Následne vymenoval dôvody – napríklad zabezpečenie východnej hranice a to, čo nazval zodpovednou a tvrdou azylovou politikou. „Viedla k viac ako 90-percentnému poklesu počtu migrantov prekračujúcich naše hranice,“ uviedol premiér.
Hovoril tiež o budovaní „najväčšej modernej armády v Európskej únii, aby bolo Poľsko aj Európa v bezpečí pred východom“, alebo o politike boja proti zločinu, vďaka ktorej podľa neho môže Poľsko „loviť zločincov vrátane sabotérov“, ktorých do krajiny vysiela Rusko.
„Sme druhou krajinou v Európe s najnižšou nezamestnanosťou a najvyšším hospodárskym rastom,“ povedal Tusk s poznámkou, že inflácia v krajine prudko klesla. Okrem iného potom spomenul poľskú solidaritu s ukrajinskými utečencami, ktorí hľadali v Poľsku bezpečnosť pred ruskou agresiou.
„Mám všetky dôvody byť na Poľsko hrdý. A moje najlepšie novoročné prianie pre Európu a Európanov je: Buďte ako Poľsko – plní života, odvážni a v bezpečí,“ povedal premiér.Čítajte viac Nawrocki očakáva prelomový rok, prvýkrát sa Poľsko zúčastní samitu G20
Konzervatívny a nacionalistický prezident Nawrocki, ktorý do úradu nastúpil vlani v auguste, podľa agentúry PAP vo svojom novoročnom posolstve hovoril o možnom budúcom členstve svojej krajiny v zoskupení G20. „Zúčastníme sa na rokovaní G20, teda skupiny združujúcej 20 najväčších ekonomík sveta,“ uviedol Nawrocki, ktorého podľa PAP pozval americký prezident Donald Trump na tohtoročný summit G20, ktorý bude v decembri na Floride.
Nawrocki uviedol, že poľská účasť na summite „je výsledkom práce generácií poľského ľudu“, a dodal, že všetci Poliaci k tomuto úspechu významne prispeli. „Našou úlohou je teraz zabezpečiť, aby sa tento smer stal trvalým. Členstvo Poľska v G20 by malo byť smerom pre ďalšie roky a desaťročia,“ dodal. Taktiež on spomenul bezpečnosť krajiny. „Iba ekonomicky mocný štát môže byť vojensky silný. Musíme dôsledne budovať a rozširovať naše ozbrojené sily. Mier je drahý, ale vojna stojí vždy viac,“ dodal.