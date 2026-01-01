Mŕtvy len naoko. Zinscenovali sme smrť veliteľa, ktorého Rusi chceli zabiť, pochválili sa Ukrajinci

Vo štvrtok sa Kapustin/Nikitin prostredníctvom videohovoru objavil na briefingu so šéfom ukrajinskej vojenskej rozviedky HUR Kyrylom Budanovom, ktorý mu zablahoželal k „návratu do života“. Ruský dobrovoľnícky zbor informáciu zjavne potvrdil tým, že zdieľal oznámenie ukrajinskej vojenskej rozviedky.
HUR na Telegrame uviedla, že zabitie Kapustina si objednali ruské tajné služby, ktoré na to vyčlenili pol milióna dolárov. „Komplexná špeciálna operácia HUR, ktorá trvala viac ako mesiac, zachránila život veliteľa Ruského dobrovoľníckeho zboru Denisa Kapustina,“ vyhlásila rozviedka.
„Naša strana tiež dostala zodpovedajúcu sumu finančných prostriedkov, ktorú vyčlenili ruské tajné služby na realizáciu tohto zločinu. V súčasnosti sa veliteľ Ruského dobrovoľného zboru nachádza na Ukrajine a pripravuje sa na pokračovanie plnenia stanovených úloh,“ uviedol podľa vyhlásenia veliteľ jednotky podieľajúcej sa na operácii.
Budanov podľa rozviedky ocenil, že peniaze vyčlenené Ruskom na zabitie bojovníka budú použité na podporu ukrajinského odporu voči ruskej agresii.
Kapustin má väzby na krajnú pravicu a futbalových chuligánov, napísala AFP. Podľa serveru The Moscow Times má tento muž od roku 2019 zakázaný vstup do únijného schengenského priestoru. Po tom, ako Rusko v roku 2022 napadlo vojensky Ukrajinu, založil Ruský dobrovoľnícky zbor, ktorý sa prihlásil k zodpovednosti za cezhraničné výpady na ruské územie. Moskva Kapustina v roku 2023 označila za teroristu.
Kauza pripomína prípad novinára a kritika Kremľa Arkadija Babčenka žijúceho na Ukrajine, ktorý vyvolal pozornosť sveta v roku 2018, keď s pomocou ukrajinských úradov fingoval svoju smrť, upozornila agentúra AFP. Ukrajinské úrady vtedy oznámili, že Babčenko bol na objednávku zastrelený, no novinár sa neskôr objavil na tlačovej konferencii. Ukrajinci uviedli, že predstieraním jeho smrti predišli skutočnej vražde a vyvolaním dojmu splnenia zákazky získali od objednávateľa zoznam ďalších ľudí určených na likvidáciu, ktorým mohli neskôr poskytnúť ochranu.