Venezuela je pripravená na rozhovory so Spojenými štátmi, tvrdí Maduro

Venezuelský prezident Nicolás Maduro sa vo štvrtok vyhol otázke o údajnom útoku Spojených štátov na dok vo svojej krajine. Povedal však, že je otvorený spolupráci s Washingtonom po týždňoch jeho vojenského tlaku, informuje agentúra AFP.

02.01.2026 06:30
Maduro Foto: ,
Venezuelský prezident Nicolas Maduro
„Kedykoľvek chcú a kdekoľvek chcú,“ povedal Maduro v štátnej televízii o myšlienke dialógu s USA o nelegálnom obchode s drogami, rope a migrácii.

Maduro dosiaľ nepotvrdil americký útok na prístavné zariadenie vo Venezuele, ktorého cieľom boli podľa prezidenta USA Donalda Trumpa lode s drogami.

Tlak na Venezuelu. Americkí mariňáci sa vyloďujú v Karibiku
Video
Americkí mariňáci vykladajú 9. decembra 2025 nákladné autá a ťažkú ​​techniku ​​z vojenských lodí v prístave v Karibiku v čase, keď Spojené štáty pokračujú v navyšovaní svojich síl v regióne. / Zdroj: Reuters

„To by mohlo byť niečo, o čom budeme hovoriť o niekoľko dní,“ odpovedal Maduro na priamu otázku, či môže útok potvrdiť alebo poprieť. Išlo by o prvý známy útok americkej armády na pevnine v rámci boja proti obchodu s drogami z Latinskej Ameriky.

Trump v pondelok uviedol, že Spojené štáty zasiahli a zničili prístavné zariadenie využívané údajnými venezuelskými loďami s drogami. Nepovedal, či to bola operácia armády alebo spravodajskej služby CIA, ani to, kde k úderu došlo.

Šéf Bieleho domu sa už týždne vyhráža pozemnými útokmi proti drogovým kartelom v regióne s tým, že sa začnú čoskoro.

Ozbrojené sily USA vykonali od septembra v Karibskom mori a vo východnom Tichom oceáne početné útoky na plavidlá, ktoré podľa Washingtonu používali pašeráci drog. Americká vláda však neposkytla dôkazy, že tieto lode boli zapojené do obchodovania s narkotikami, čo vyvolalo diskusiu o legálnosti týchto operácií. Podľa medzinárodných právnych expertov a ľuskoprávnych skupín by mohli byť mimosúdnym zabíjaním, čo Washington popiera.

