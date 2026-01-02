Venezuela je pripravená na rozhovory so Spojenými štátmi, tvrdí Maduro

„Kedykoľvek chcú a kdekoľvek chcú,“ povedal Maduro v štátnej televízii o myšlienke dialógu s USA o nelegálnom obchode s drogami, rope a migrácii.
Maduro dosiaľ nepotvrdil americký útok na prístavné zariadenie vo Venezuele, ktorého cieľom boli podľa prezidenta USA Donalda Trumpa lode s drogami.
„To by mohlo byť niečo, o čom budeme hovoriť o niekoľko dní,“ odpovedal Maduro na priamu otázku, či môže útok potvrdiť alebo poprieť. Išlo by o prvý známy útok americkej armády na pevnine v rámci boja proti obchodu s drogami z Latinskej Ameriky.
Trump v pondelok uviedol, že Spojené štáty zasiahli a zničili prístavné zariadenie využívané údajnými venezuelskými loďami s drogami. Nepovedal, či to bola operácia armády alebo spravodajskej služby CIA, ani to, kde k úderu došlo.
Šéf Bieleho domu sa už týždne vyhráža pozemnými útokmi proti drogovým kartelom v regióne s tým, že sa začnú čoskoro.
Ozbrojené sily USA vykonali od septembra v Karibskom mori a vo východnom Tichom oceáne početné útoky na plavidlá, ktoré podľa Washingtonu používali pašeráci drog. Americká vláda však neposkytla dôkazy, že tieto lode boli zapojené do obchodovania s narkotikami, čo vyvolalo diskusiu o legálnosti týchto operácií. Podľa medzinárodných právnych expertov a ľuskoprávnych skupín by mohli byť mimosúdnym zabíjaním, čo Washington popiera.