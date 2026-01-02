Pravda Správy Svet ONLINE: Rusko si vlani uchmatlo z Ukrajiny ďalších viac ako 4-tisíc km štvorcových

Podľa analytikov z projektu DeepState ruské jednotky v roku 2025 obsadili 4 336 štvorcových kilometrov ukrajinského územia.

02.01.2026 07:50
vojna na Ukrajine, Bandera Foto: ,
Ľudia sa zhromaždili pri pamätníku Stepana Banderu, zakladateľa povstaleckej armády bojujúcej proti sovietskemu režimu, pri príležitosti 117. výročia jeho narodenia vo Ľvove na Ukrajine vo štvrtok 1. januára 2026.
7:50 Podľa analytikov z projektu DeepState ruské jednotky v roku 2025 obsadili 4 336 štvorcových kilometrov ukrajinského územia, napísala ukrajinská agentúra Unian.

V roku 2025 Rusi obsadili približne 0,72 % celkového územia Ukrajiny. Od 1. januára 2023 do 1. januára 2026 sa okupované územie zväčšilo o 7 463 štvorcových kilometrov, čo predstavuje 1,28 % celkového územia krajiny.

Analytici zdôraznili, že rok 2025 bol pre ukrajinské obranné sily skutočne náročným rokom v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi rozsiahlej ruskej invázie.

Okupované územia Ukrajiny podľa regiónov:

  • Dnepropetrovská oblasť: 0,6 % (+0,6 za rok 2025)
  • Sumská oblasť: 1,0 % (+1)
  • Charkovská oblasť: 4,7 % (+1,3)
  • Chersonská oblasť: 72 %
  • región Záporožia: 74,8 % (+2,1)
  • Donecká oblasť: 78,1 % (+10,6)
  • Luhanská oblasť: 99,6 % (+0,6)

Rusi celkovo okupovali 116 165 štvorcových kilometrov územia Ukrajiny (z celej rozlohy krajiny). V DeepState poznamenali, že percento okupovaného územia na Kinburskej kose v Mykolajivskej oblasti nezohráva úlohu v týchto číslach a Krym zostáva okupovaný na 100 %, uviedla agentúra Unian.

