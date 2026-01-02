Bludný Holanďan? Rusi žiadajú Američanov, aby prestali naháňať ich tanker

Americká pobrežná stráž sa plavidlo s názvom Bella 1 pokúsila neúspešne zadržať 21. decembra v Karibskom mori, keď plávalo k Venezuele, aby tam naložilo ropu. Pobrežná stráž zistila, že nepláva pod platnou štátnou vlajkou, a preto podľa medzinárodného práva podlieha kontrole. Loď však odmietla umožniť vstup americkej pobrežnej stráže na palubu a pokračovala v plavbe. Americké sily ju odvtedy prenasledujú.
V nasledujúcich dňoch sa loď snažila domôcť ochrany Ruska, jej posádka na bok plavidla namaľovala ruskú vlajku a vysielačkou pobrežnej stráže oznámila, že pláva pod ruskou správou, napísal The New York Times. Nedávno sa podľa neho Bella 1 objavila v ruskom registri lodí pod názvom Marinera s domovským prístavom v Soči v Čiernom mori.
Bella 1 je od minulého roka predmetom sankcií USA kvôli preprave iránskej ropy, ktorej predaj podľa amerických federálnych úradov slúži na financovanie terorizmu. Americký prezident Donald Trump v decembri nariadil blokádu všetkých sankcionovaných ropných tankerov, ktoré plávajú do Venezuely alebo z nej odplávajú, v snahe vyvinúť tlak na autoritárskeho veneztuelského prezidenta Nicolása Madura. USA sa doteraz zmocnili dvoch tankerov v Karibiku, píše NYT.
Americký denník poznamenal, že eventuálny spor o tanker Bella 1 sa vynára v čase, keď sa Trump snaží vyjednať mierovú dohodu, ktorá by ukončila ruskú vojnu proti Ukrajine. Ruská žiadosť, aby Spojené štáty prestali prenasledovať loď, by mohla do rokovania vniesť nové komplikácie, myslí si list.