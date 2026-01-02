Slovensko má za sebou náročný rok. Bol obdobím kontrastov a negatívnych emócií, zhodnotil prezident

Kontrast podľa Pellegriniho spočíva v tom, že na jednej strane je na Slovensku množstvo šikovných slovenských ľudí, ktorí sa môžu porovnávať svojimi schopnosťami a talentom so svetovou špičkou. „Ľudí, ktorí svojou prácou nerozdeľujú spoločnosť, ale snažia sa ju zo svojej pozície spájať,“ podotkol prezident.
Na druhej strane poukázal na rozhádaných politikov, z ktorých mnohí na dennej báze generovali nenávisť a urážky alebo vykresľovali Slovensko ako čiernu dieru, v ktorej sa nedá slušne žiť. „Vrcholom všetkého potom boli fyzické potýčky v parlamente, ktoré nemajú nič spoločné s riešením reálnych problémov ľudí,“ skonštatovala hlava štátu.Čítajte viac Druhý polčas Ficovej vlády: Politológovia pomenovali najväčšie výzvy, ktoré ju čakajú tento rok
Prezidenta okrem šírenia nenávisti znepokojuje aj všeobecný negativizmus, skepsa a frustrácia medzi ľuďmi. „Preto by som všetkým želal, aby sme si v novom roku zbytočne neničili naše životy nielen vzájomnou nenávisťou, ale ani zbytočným sústredením sa výlučne na kritiku vecí okolo nás a stratou schopnosti vidieť čokoľvek na Slovensku pozitívne,“ uviedol.