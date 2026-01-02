Radosť Fica a Orbána z Babiša ako nového premiéra nemusí trvať dlho, tvrdí politológ

Just, ktorý je vedúcim Katedry politológie a anglofónnych štúdií na Metropolitnej univerzite v Prahe (MUP), v rozhovore so spravodajkyňou TASR tiež podotkol, že podobne ako iní politici, ktorí sa vrátili k vládnutiu po čase v opozícii, bude aj Babiš chcieť očistiť svoj obraz. Zatiaľ je však podľa neho otázne, či sa bude chcieť mstiť a bude radikálnejší než predtým.
Politológ pripomenul, že strany súčasnej českej vlády ešte z opozície avizovali, že ak sa do vlády dostanú, obnovia spoločné rokovania, ktoré kabinet Petra Fialu prerušil. Just predpokladá, že tento sľub naplnia. Zároveň podotkol, že aj v uplynulom období boli bilaterálne vzťahy SR a ČR na štandardnej úrovni, i keď vlády spolu nezasadali. Nová česká vláda chce okrem toho obnoviť aj fungovanie Vyšehradskej štvorky (V4), čo podľa neho už také jednoduché nebude. „Na to potrebujú ešte Poliakov. A zatiaľ sa nezdá, že by Poliaci mali záujem podieľať sa napríklad na rovnakej rétorike vo vzťahu k Ukrajine ako Maďarsko a Slovensko. A myslím si, že aj maďarská a slovenská radosť z Andreja Babiša ako nového premiéra bola možno trošku predčasná,“ povedal politológ.Čítajte viac Babiš telefonoval s Trumpom, hovorili o migrácii, vojne či Európe
Fico a Orbán sa podľa neho nemôžu spoliehať na to, že sa Babiš pri hlasovaniach v Európskej rade stane ich „parťákom“ a bude s nimi napríklad blokovať balíky pomoci Ukrajine. „Andrej Babiš je pragmatik a nie je slepý. On vidí, že ako slovenský, tak maďarský premiér sa dostávajú do určitej izolácie, a Babiš nechce, aby bol jeho odkaz spojený s izoláciou. Samozrejme, nejako horlivo sa nehrnie ani do proeurópskych eurohujerských pozícií. Bude pragmaticky oscilovať,“ predpokladá Just.
Babiš sa v decembri krátko po vymenovaní vlády už stihol zúčastniť na zasadnutí Európskej rady, kde sa rozhodovalo o tom, akú formu pôžičky európske štáty Ukrajine poskytnú. Česko si spolu so Slovenskom a Maďarskom síce vyjednali výnimku z ručenia, hlasovali však rozdielne. Kým SR a Maďarsko závery týkajúce sa Ukrajiny nepodporili, ČR hlasovala za. Babiš to po summite aj opakovane zdôraznil. Just preto dodal, že hoci sa český premiér s Ficom a Orbánom na niečom zhodne, radosť predsedov vlád SR a Maďarska dlho trvať nemusí.
Situáciu Andreja Babiša, ktorý sa do premiérskeho kresla vrátil po štyroch rokoch, možno podľa Justa prirovnať napríklad k tomu, čo zažil Robert Fico alebo americký prezident Donald Trump. Všetci vládli, potom boli z rôznych dôvodov buď v opozícii alebo mimo politiky a následne sa k vládnutiu vrátili. „Všetkých troch spája aj to, že v priebehu pôsobenia v opozícii čelili určitým trestným konaniam, či už v rovine súdnej alebo vyšetrovacej. A všetci traja to využili vo svoj prospech, pretože to postavili ako stíhanie na politickú objednávku. Stavali sa do roly mučeníkov a veľmi intenzívne to využívali v kampaniach,“ zdôraznil.
Trump aj Fico sa podľa slov Justa vrátili s pocitom nutnosti zadosťučinenia a odplaty voči tým, ktorí podľa ich názoru stáli za ich problémami, keď boli v opozícii. Je podľa neho otázne, či Babiš príde s podobným štýlom a bude radikálnejší, než bol vo svojom predchádzajúcom vládnutí. „U Andreja Babiša by som možno pochyboval, že pôjde jednoznačne touto cestou. Asi sa tam bude objavovať nejaká snaha očistiť sa. Ani tak nemyslím právne, ako skôr očistiť svoj obraz a zaútočiť na tých, ktorý ho podľa jeho názoru pošramotili,“ myslí si Just. Pripomenul, že Babiš už napríklad o sudkyni odvolacieho súdu, ktorý zrušil oslobodzujúci rozsudok v kauze Čapí hnízdo, vyhlásil, že je to komunistická prokurátorka.
„Či sa to nejakým spôsobom premietne aj do vládnutia – či už rétoriky alebo nejakých konkrétnych krokov –, to v tejto chvíli, samozrejme, nevieme. Ale príklad niektorých iných lídrov, ktorí si prešli podobnými situáciami a vrátili sa k moci, ukazuje, že tam tá túžba po nejakej pomste je. A v niektorých ohľadoch bola aj realizovaná,“ dodal český politológ.