Najhoršia noc Švajčiarska. Po tragickom požiari v luxusnom stredisku je 80 osôb v kritickom stave. Medzi obeťami je aj mladý taliansky športovec

Po požiari, ktorý vypukol v noci na Nový rok v bare vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-montana, sa asi 80 ľudí nachádza v kritickom stave, uviedla dnes agentúra DPA. Väčšina ťažko zranených je vo veku od 16 do 26 rokov. Švajčiarske zdroje pritom stále informujú o "približne 40 mŕtvych", ktorých identifikácia bude trvať dlho.

02.01.2026 11:24
Crans Montane, Švajčiarsko, požiar, polícia, Le... Foto: ,
Bezpečnostná služba stojí pred uzavretým barom Le Constellation, kde vypukol ničivý požiar, ktorý si vyžiadal obete a zranenia počas osláv Nového roka v Crans-Montane vo Švajčiarskych Alpách v piatok ráno 2. januára 2026.
Na mieste požiaru v bare vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana sú od piatkového rána záchranné zložky, ktoré pátrajú po obetiach. Ich identifikácia môže vzhľadom na stupeň spálenia tkanív nejaký čas trvať. Prvou menovanou obeťou je 17-ročný taliansky golfista Emanuele Galeppini, informovala stanica Sky News.

Miesto tragédie v Crans Montane, kde zahynuli desiatky ľudí
Video
Množstvo mŕtvych a zranených si vyžiadal explózia a požiar, ktoré zasiahli bar Le Constellation v luxusnom švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans Montana ležiacom v kantóne Valais. Polícia hovorí, že mŕtvych je niekoľko desiatok a sto ľudí je ranených, väčšina ťažko. / Zdroj: Reuters

Pri požiari v bare Le Constellation vo švajčiarskom kantóne Valais počas osláv príchodu nového roka zahynulo podľa polície asi 40 ľudí a viac ako 115 osôb utrpelo zranenia. Zranených previezli do nemocníc v Sione, Ženeve, Zürichu a Lausanne, pričom do poslednej z menovaných prijali 22 pacientov.

Požiar v bare v stredisku Crans Montana má desiatky obetí
Video
Zdroj: x/Little Think Tank

Talianske ministerstvo zahraničných vecí podľa Sky News v piatok uviedlo, že podľa švajčiarskych úradov je celkový počet obetí až 47, pričom päť z nich dosiaľ neidentifikovali. Starosta obce Crans-Montana Nicolas Feraud vo štvrtok označil identifikáciu obetí za prioritu. Upozornil však, že tento proces môže trvať niekoľko dní.

Predstaviteľ kantónu Valais pre bezpečnosť, inštitúcie a šport Stéphane Ganzer francúzskemu rozhlasu RTL v piatok varoval, že vzhľadom na kritický stav mnohých zranených je možné, že sa počet mŕtvych ešte zvýši.

Švajčiarsky prezident Guy Parmelin označil požiar za jednu z najhorších tragédií v histórii krajiny. Medzi obeťami sú osoby z viacerých štátov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vo štvrtok pre TASR uviedlo, že situáciu monitoruje prostredníctvom veľvyslanectva v Berne a že štátna príslušnosť obetí, medzi ktorými sú aj cudzinci, nebola vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie verejne dostupná.

Crans Montana požiar Čítajte viac Požiar v bare v lyžiarskom stredisku Crans Montana, zahynuli desiatky ľudí. Svedok: Ako v horore, ľudia rozbíjali okná, aby unikli

Medzičasom stanica Sky News informovala, že prvou menovanou obeťou je Galeppini, taliansky tínedžer žijúci v Dubaji. Jeho meno zverejnila Talianska golfová federácia, ktorá vyjadrila smútok zo smrti „mladého športovca, ktorý stelesňoval vášeň a autentické hodnoty“. Podľa svojho profilu na Instagrame bol Galeppini kuchárom na plný úväzok, no zúčastnil sa aj na golfových turnajoch.

Príčina vzniku požiaru zatiaľ nie je známa. Úrady vo veci vedú vyšetrovanie, predpokladajú však, že šlo o nehodu. Informácie niektorých médií vrátane agentúry AFP hovorili aj o „výbuchu neznámeho pôvodu“ či použití pyrotechniky, čo však zatiaľ nebolo potvrdené. Niektoré svedectvá preživších a zábery zverejnené na sociálnych médiách podľa agentúry Reuters naznačujú, že strop v suteréne baru mohol začať horieť od sviečok.

Stovky ľudí stáli vo štvrtok večer v tichosti v blízkosti baru, aby vzdali obetiam úctu. Švajčiarsko tiež nariadilo spustenie štátnej vlajky na pol žrde na päť dní.

