Plamene nad hlavami hostí: Video zachytáva začiatok pekla v Crans-Montane, v preplnenom bare zrejme zohrala rolu pyrotechnika

Po požiari, ktorý v noci na Nový rok vypukol v bare v švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana, sa približne 80 ľudí nachádza v kritickom stave, uviedla v piatok 2. januára agentúra DPA. Šéf bezpečnostného odboru kantónu Valais Stéphane Ganzer pre francúzsku rozhlasovú stanicu RTL povedal, že v kritickom stave je 80 až 100 zranených. Väčšina ťažko zranených je vo veku od 16 do 26 rokov. Švajčiarske zdroje zároveň informujú o „približne 40 mŕtvych“, ktorých identifikácia potrvá dlho.
Talianske ministerstvo zahraničných vecí podľa Sky News v piatok uviedlo, že podľa švajčiarskych úradov je celkový počet obetí až 47, pričom päť z nich dosiaľ neidentifikovali.
Mnoho ľudí v piatok 2. januára hľadalo svojich blízkych po požiari, ktorý počas novoročných osláv zachvátil bar Le Constellation. Pri nešťastí utrpelo zranenia 115 ľudí a predseda regionálnej vlády kantónu Valais Mathias Reynard dnes v rozhovore pre švajčiarsku rozhlasovú stanicu RTS uviedol, že situácia v nemocniciach zostáva veľmi napätá.
Podľa vyhlásenia úradov kantónu Valais došlo v bare k tzv. celkovému náhlemu vznieteniu, čo je jav, pri ktorom sa takmer súčasne prudko vznietia všetky horľavé látky v uzavretom priestore.
Francúzska spravodajská stanica BFM TV vo štvrtok večer zverejnila snímku, ktorá zrejme zachytáva začiatok požiaru. Na fotografii sú viditeľné fľaše zdvihnuté spolu s pyrotechnickými sviečkami a zdá sa, že odlietajúce iskry zapálili akustickú penu na strope.
Švajčiarsky portál Blick zverejnil video, ktoré bolo pravdepodobne natočené niekoľko sekúnd po vzniku požiaru. Ukazuje, ako rýchlo sa oheň šíril. Televízia BFM má tiež snímku čašníčky, ktorá sedí niekomu z personálu na ramenách a nesie fľaše s horiacimi pyrotechnickými fontánami. O týchto zdrojoch iskier a svetelných efektov hovorili aj očití svedkovia. Devätnásťročný Nathan, ktorý podľa vlastných slov stihol z baru utiecť, opísal pre denník Blick, že „jedna žena sedela na ramenách druhej a držala dve fľaše s prskavkami tak vysoko, že sa dotýkali stropu“.
Polícia bude vyhodnocovať záznamy z mobilných telefónov, ktoré boli zaistené na mieste nešťastia, uviedla generálna prokurátorka kantónu Valais Beatrice Pilloudová.
Zatiaľ nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase požiaru v bare a či nebola prekročená jeho maximálna kapacita. Podľa svedkov citovaných stanicou CNN vedú do priestoru veľmi úzke schody, na ktoré sa vedľa seba zmestia nanajvýš dvaja ľudia.
O obetiach je zatiaľ známych len málo podrobností. Rodičia, ktorí zúfalo hľadajú svoje deti, zriadili účet na sociálnej sieti Instagram. Na fotografiách nezvestných sú takmer výlučne mladí ľudia. Medzi obeťami je podľa tlačových agentúr viacero francúzskych a talianskych občanov. Podľa niektorých médií sa v bare konala silvestrovská a novoročná párty pre mládež do 17 rokov.