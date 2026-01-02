Ukrajina neútočila na Putina ani na jeho rezidenciu, potvrdila CIA Trumpovi

Ako píše denník The Wall Street Journal, tento záver potvrdila aj americká spravodajská služba CIA.
Spojené štáty zistili, že ukrajinské útoky sa síce odohrali v rovnakej oblasti, kde sa Putinovo sídlo pri Valdaji nachádza, ale vo veľkej vzdialenosti a výlučne proti vojenským cieľom.
Správy Moskvy o útoku na rezidenciu pôvodne pobúrili prezidenta Donalda Trumpa, Rusko však nepredložilo žiadne dôkazy. Trump následne pripustil, že útok sa možno vôbec nestal, no zdôraznil, že informáciu dostal priamo od Putina.
Dňa 31. decembra Trump na platforme Truth Social zdieľal odkaz na úvodník denníka New York Post s nadpisom „Putinov ‚útok‘ ukazuje, že Rusko je tým, kto stojí v ceste mieru“. K príspevku nepripojil žiadny komentár.
Podľa dobre informovaného zdroja, odkaz zdieľal po tom, ako ho riaditeľ CIA John Ratcliffe informoval, že nič nenasvedčuje tomu, že by k útoku na rezidenciu ruského prezidenta skutočne došlo. USA monitorujú ruský vzdušný priestor pomocou radarov, satelitov aj odposluchov komunikácie. CIA sa k veci priamo nevyjadrila.
O údajnom útoku informoval na prelome týždňa ruský minister zahraničia Sergej Lavrov, no bez dôkazov. Ministerstvo obrany následne oznámilo, že zostrelilo 91 ukrajinských dronov smerujúcich k rezidencii, a zverejnilo záber jedného z nich ležiaceho v snehu.Čítajte viac Ukrajinský útok na Putina? Ruskému diktátorovi už asi neverí ani Trump
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdenia Moskvy odmietol ako lož a označil ich za prípravu pôdy pre útoky na vládne budovy v Kyjeve a snahu o marenie rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Podľa exilového denníka The Moscow Times si obyvatelia Valdaja v danú noc nevšimli žiadnu aktivitu dronov.
Zdieľanie úvodníka denníka New York Post patrí k doposiaľ najostrejším prejavom Trumpovej nevôle voči Moskve, ktorá po údajnom incidente vyhlásila, že musí revidovať a sprísniť svoj postoj v mierových rokovaniach.
V úvodníku sa píše, že „sedliacky rozum naznačuje vykonštruovaný alebo prikrášlený príbeh, ktorý má Rusku poslúžiť ako dôvod na odmietnutie Trumpových návrhov“.