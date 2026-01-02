Zelenskyj vymenoval Budanova za šéfa prezidentskej kancelárie

Tridsaťdeväťročný Budanov stál na čele HUR od roku 2020. Pod jeho vedením sa vojenská rozviedka počas ruskej invázie na Ukrajinu mimoriadne rozvinula a je považovaná za jednu z najkompetentnejších inštitúcií v krajine, napísal web The Kyiv Independent.
Zelenskyj na X napísal, že sa stretol s Budanovom a ponúkol mu dosiaľ neobsadenú funkciu šéfa prezidentskej kancelárie. Nariadil mu, aby v rámci svojej novej pozície v spolupráci s tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustemom Umerovovom a ďalšími príslušnými vedúcimi predstaviteľmi a inštitúciami upravil a predložil na schválenie „strategické základy obrany a rozvoja nášho štátu, ako aj ďalšie kroky“.Čítajte viac Ukrajinský útok na Putina? Ruskému diktátorovi už asi neverí ani Trump
„V súčasnosti sa Ukrajina musí viac zamerať na otázky bezpečnosti, rozvoj obranných a bezpečnostných síl Ukrajiny, ako aj na diplomatickú líniu rokovaní, a kancelária prezidenta bude slúžiť predovšetkým na plnenie týchto úloh nášho štátu. Kyrylo má odborné skúsenosti v týchto oblastiach a dostatočnú silu na dosiahnutie výsledkov,“ uviedla ukrajinská hlava štátu.
Jermak, ktorý bol považovaný za šedú eminenciu, na post vedúceho prezidentskej kancelárie rezignoval koncom novembra v dôsledku rozsiahleho korupčného škandálu v ukrajinskom energetickom sektore. Hlavným podozrivým v kauze ovplyvňovania strategických štátnych podnikov a prepratia úplatkov vo výške približne 100 miliónov dolárov je Timur Mindič, priateľ a bývalý obchodný partner prezidenta Zelenského. Pre škandál odstúpili viacerí ministri.