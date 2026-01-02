„Hanba Česka, spamätajte sa už, preboha.“ Opozícia označila Okamurov prejav za neprijateľný, žiada dištanc

Okamura sa v prejave vyhranil okrem iného proti poskytovaniu zbraní Ukrajine. Jeho slová proti Ukrajine a vedeniu ukrajinského štátu označil za nedôstojné a úplne neprijateľné ukrajinský veľvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč. „ODS bude spoluiniciovať rokovanie o neprijateľných výrokoch Tomia Okamuru na pôde Poslaneckej snemovne ČR a podporí návrh na jeho odvolanie,“ uviedlo dnes predsedníctvo ODS.
Podľa ODS je prejav ukážkou neprijateľnej lživej manipulácie a strašenia. „Vyjadrenia o tretej svetovej vojne, o ktorú by mal mať podľa jeho slov záujem Brusel, zásadným spôsobom poškodzujú ČR,“ uviedla ODS. Rovnako urážka predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, ktorú Okamura označil za nepríčetnú, je podľa ODS od významného ústavného činiteľa neprijateľná. Kabinet by sa mal od výrokov dištancovať, pretože nesie najväčší diel zodpovednosti za zahraničnú politiku, tvrdí strana.Čítajte viac Radosť Fica a Orbána nemusí trvať dlho, Babiš je pragmatik a nie je slepý, tvrdí politológ
Šéf hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Vít Rakušan na sieti X napísal, že Okamurove odsúdeniahodné výroky sú zodpovednosťou celej vlády a hanbou celého Česka. „Budem chcieť, aby náš klub prišiel s návrhom uznesenia, že Snemovňa ako celok sa dištancuje od jeho citácií. Nech tí, ktorí si ho do vedenia zvolili, ukážu, ako to naozaj je s podporou Ukrajiny,“ uviedol.
Piráti chcú, aby Okamura na čele Snemovne skončil, informoval ČTK Hríb. „Spoločne s ďalšími stranami opozície v budúcom týždni Piráti začnú zber podpisov potrebných na prerokovanie jeho odvolania v snemovni,“ uviedol. Na postupe sa dohodol s predsedom TOP 09 Matejom Ondřejom Havlom, spojí sa aj s ďalšími lídrami strán. Odvolať predsedu snemovne možno podľa rokovacieho poriadku len na písomný návrh najmenej dvoch pätín všetkých poslancov.
Predseda ľudovcov Marek Výborný myslí, že Okamurovým „kolaborantským výrokom“ tlieska Kremeľ, ale poškodzujú celú ČR. „Nedá sa mlčať. Podporíme ako KDU-ČSL tak prerokovanie týchto škandalóznych výrokov v snemovni, tak návrh na odvolanie Tomia Okamuru z jej čela,“ uviedol.
Podpredseda TOP 09 Marek Ženíšek hovorí v súvislosti s prejavom o „vedre ruskej nenávisti“. Takéto správanie by nemal tolerovať žiadny demokratický poslanec, tvrdí. „Ide to proti všetkým záujmom ČR – je to čistá ruská propaganda. Spamätajte sa už, preboha,“ odkázal koaličným poslancom.
Okamura sa v prejave vyhranil proti poskytovaniu zbraní Ukrajine. Podľa neho ich nemožno posielať na „udržiavanie úplne nezmyselnej vojny“. „Verím, že naša republika vyskočí z bruselského vlaku, ktorý napriek varovaniu vlády USA mieri k tretej svetovej vojne,“ povedal.
Postavil sa proti ukrajinskému členstvu v EÚ či pomoci na dlh krajine, ktorá sa už takmer štyri roky bráni rozsiahlej ruskej agresii. „Peniazovody totiž tečú všetkými smermi a každý na tom biznise niečo zarobí. Západné firmy a vlády aj ukrajinskí zlodeji okolo Zelenského junty, čo si stavajú záchody zo zlata,“ ostro sa vyjadril k prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému a jeho okoliu. „Nech si kradnú, ale už nie z nášho,“ dodal.