Tunel Višňové bol neprejazdný, zrazili sa štyri autá. Pri Košiciach zase havarovali tri automobily

Na diaľnici D1 v tuneli Višňové v smere na mesto Martin došlo v piatok podvečer k dopravnej nehode štyroch áut, úsek bol neprejazdný.
TASR
02.01.2026 18:14 , aktualizované: 19:18
Zároveň upozorňuje vodičov na dobrzďovanie do kolóny, ktoré sa vytvárajú.
V katastri obce Haniska pri Košiciach došlo k dopravnej nehode troch osobných áut. Podľa prvotných informácií utrpelo zranenia niekoľko ľudí. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že úsek cesty je uzavretý.
Strihanie pásky a pár slov so šéfom NDS Macháčkom o tuneli Višňové
Video
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) odovzdala do užívania nový úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové. Slávnostné strihanie pásky, rozhovor so šéfom NDS Filipom Macháčkom.