Pravda Správy Svet Tunel Višňové bol neprejazdný, zrazili sa štyri autá. Pri Košiciach zase havarovali tri automobily

Tunel Višňové bol neprejazdný, zrazili sa štyri autá. Pri Košiciach zase havarovali tri automobily

Na diaľnici D1 v tuneli Višňové v smere na mesto Martin došlo v piatok podvečer k dopravnej nehode štyroch áut, úsek bol neprejazdný.

02.01.2026 18:14 , aktualizované: 19:18
debata (10)

Zároveň upozorňuje vodičov na dobrzďovanie do kolóny, ktoré sa vytvárajú.

V katastri obce Haniska pri Košiciach došlo k dopravnej nehode troch osobných áut. Podľa prvotných informácií utrpelo zranenia niekoľko ľudí. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že úsek cesty je uzavretý.

Strihanie pásky a pár slov so šéfom NDS Macháčkom o tuneli Višňové
Video
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) odovzdala do užívania nový úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové. Slávnostné strihanie pásky, rozhovor so šéfom NDS Filipom Macháčkom.
Facebook X.com 10 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #doprava #tunel Višňové
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"