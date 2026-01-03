Nové zistenia o inferne vo Švajčiarsku. Majitelia vraj šetrili na materiáloch, porušovali predpisy a čašníčky servírovali fľaše s prskavkami

Z vyšetrovania vyplýva, že v bare Le Constellation (Súhvezdie) začalo horieť vo štvrtok 1. januára okolo pol druhej v noci.
Z výpovedí svedkov a zverejnených videozáznamov je zrejmé, že bezprostrednou príčinou nešťastia bolo nesprávne používanie zábavnej pyrotechniky. Mladí ľudia zapaľovali vnútri prskavky či tzv. fontány, ktoré vytvárajú gejzír praskajúcich iskier.
A to napriek tomu, že boli natlačení v podzemných priestoroch klubu, skade viedol hore iba jeden únikový východ – úzke schody.
„Všetko nasvedčuje tomu, že požiar spôsobili iskriace fontány. Tie zapálili strop, odkiaľ sa oheň veľmi rýchlo šíril,“ uviedla v piatok na tlačovej konferencii generálna prokurátorka švajčiarskeho kantónu Valais/Wallis Béatrice Pilloudová.
„Preverujeme, či nezačneme trestné stíhanie pre zabitie z nedbanlivosti,“ oznámila. „Tie prskavky sa dajú bez problémov kúpiť v supermarkete. Môžu sa však používať v uzavretom priestore? To sa prešetrí,“ naznačila. Polícia pátra i po osobách, ktoré požiar spôsobili.Čítajte viac Plamene nad hlavami hostí: Video zachytáva začiatok pekla v Crans-Montane, v preplnenom bare zohrala rolu pyrotechnika
Spálené tváre
Na sociálnych sieťach sa objavili snímky zabávajúcich sa hostí, ktorí nad hlavami držia fľaše šampanského s priviazanými prskavkami, a vôbec si nevšímajú, že strop už začína horieť.
Podľa britského denníka Daily Mail podávala pritom alkohol so zábavnou pyrotechnikou samotná obsluha baru, aby vytvorila silvestrovskú atmosféru. Dokazuje to propagačné video podniku, kde takto vyzdobené fľaše rozdávali čašníčky.
Niektorí účastníci videli zase servírku, ktorá sedela kolegovi na pleciach a držala prskavku. Práve od jej iskier sa vraj chytil strop v miestnosti.
„V priebehu niekoľkých sekúnd bol celý v plameňoch. Všetko bolo z dreva,“ opísali novinárom Emma a Albane, Francúzky, ktorým sa podarilo včas uniknúť po úzkych schodoch. Ako priznali, mali obrovské šťastie, pretože sa tadiaľ za 30 sekúnd snažilo pretlačiť až 200 ľudí.
V bezpečí však neboli ani tí, čo po schodisku vybehli hore. Oheň ich čoskoro dohnal i tam. „Ľudia bežali cez plamene… Sklené steny sa snažili rozbiť stoličkami,“ priblížil miestnym médiám 18-ročný Alexis, ktorý stál vonku pred barom.
Iný svedok pre stanicu BBC povedal, že začul mohutnú explóziu. „Našiel som ľudí horiacich od hlavy po päty, úplne bez oblečenia,“ zdôveril sa.
Podľa ďalšieho svedka nastala totálna panika. Ľudia kričali, snažili sa vybehnúť von z baru, udierali do okien, no tie nešli rozbiť, lebo vraj boli z plexiskla.
„Bolo to ako v horore,“ prezradil pre televíziu Sky News 19-ročný Oscar a pokračoval: „Niektorí ľudia mali úplne spálenú tvár, ako by ju ani nemali. Pýtali sa ma: Som spálený? Myslím, že adrenalín spôsobil, že to vôbec necítili.“
Šetrili na úkor bezpečnosti?
Pozornosť polície sa teraz zameriava i na francúzskych vlastníkov baru – 49-ročného Jacqua a 40-ročnú Jessicu Morettiovcov. Kým jej muž v osudnú noc pracoval v inom lokáli, Jessica bola v bare, keď ho zachvátili plamene. Vyviazla s ľahkými popáleninami na ramene.
Podľa miestnych médií sú manželia Morettiovci, ktorí majú jedného syna, známi ako úspešní podnikatelia. Okrem baru Le Constellation im patria i ďalšie dva podniky v regióne.
Jacques pochádza z Korziky, Jessica, ktorá študovala i na univerzite v Monaku a vo Veľkej Británii, vyrástla na Azúrovom pobreží. Keď v roku 2011 strávili týždňovú dovolenku v kantóne Valais, rozhodli sa tam podnikať.
Bar Le Constellation v luxusnej alpskej lokalite otvorili v decembri 2015. Na prízemí sa nachádzala kaviareň s terasou pre 40 návštevníkov, v suteréne klub, kde hrali kapely alebo DJ.
Ponúkali jedlo vrátane korzických špecialít, hudbu, vodné fajky a vďaka množstvu televíznych obrazoviek aj sledovanie športových prenosov. Naraz mohli prijať až 300 hostí. Vstupenka na silvestrovskú zábavu stála 140 frankov (asi 150 eur).
Otázne zostáva, či pri rekonštrukcii podniku postupovali podľa stanovených štandardov. Ako totiž naznačujú niektoré médiá, manželia vraj v snahe ušetriť robili mnohé úpravy svojpomocne, pričom používali aj materiály, ktoré sú v podobných prevádzkach zakázané.
Regionálny denník Le Nouvelliste napríklad citoval vyjadrenie Morettiho z roku 2016, kde hovoril, že bar kúpil ako schátranú budovu a stavebné práce trvali bezmála šesť mesiacov. „Takmer všetko som urobil sám,“ pochválil sa.Čítajte viac Najhoršia noc Švajčiarska. Po tragickom požiari je 100 osôb v kritickom stave. Medzi obeťami je aj mladý športovec
Švajčiarsky portál Insideparadeplatz si však položil otázku, či to spravil kvalitne, a upozornil, že sa Morettiovci možno usilujú zničiť dôkazy. Z Facebooku a iných sociálnych sietí totiž hneď po tragédii stiahli fotografie, kde vidno, aké mali v klube nevhodné látky a dekorácie.
Napríklad na akustickú izoláciu použili polyuretánovú penu, čo je lacný a ľahko dostupný materiál, ktorý je však veľmi horľavý, a preto ho v podobných podnikoch zakázali.
Ako pre BBC vysvetlil expert Peter Wilkinson, aby pena nebola taká horľavá, ošetruje sa tzv. spomaľovačom, no aj ten sa po čase môže opotrebovať, a potom už neposkytuje žiadnu ochranu pred požiarom.
Na strope bolo tiež veľa plastu. Naopak, ohňovzdorné sklené vlákno (sklolaminát), ktorý zabraňuje šíreniu ohňa, podľa servera, nepoužili. Je tak možné, že iskry zábavnej pyrotechniky zapálili polyuretán na strope, následkom čoho sa plamene v priebehu pár sekúnd rozšírili po celej miestnosti.
Odmietanie viny
Pri takom požiari vznikajú veľmi nebezpečné výpary, ktoré obsahujú jedovatý kyanovodík. Hustý čierny dym rýchlo zaplní celý priestor a znižuje viditeľnosť. Už po niekoľkých minútach v takom prostredí nastáva smrť udusením.
Úrady prisľúbili, že preveria, či bar prešiel povinnými kontrolami a či spĺňal protipožiarne opatrenia – nielen ohľadom stavebných materiálov, ale aj čo sa týka núdzového východu a vybavenia hasiacimi prístrojmi.
„Nemôžeme ani spať, ani jesť. Je nám všetkým veľmi zle,“ povedal Moretti pre švajčiarsky portál 20 Minuten s tým, že budú spolupracovať pri vyšetrovaní. „Spravíme všetko, aby sme pomohli objasniť príčiny… Zapojili sa do toho aj naši právnici,“ doplnil.Čítajte viac Požiar v bare v lyžiarskom stredisku Crans Montana, zahynuli desiatky ľudí. Svedok: Ako v horore, ľudia rozbíjali okná, aby unikli
Ako však zdôraznil pre noviny Tribune de Genève, ich klub za posledné desaťročie absolvoval tri kontroly a „všetko bolo v súlade s predpismi“.
Mnohí zo 119 zranených stále bojujú o život. Je medzi nimi 71 Švajčiarov, 14 Francúzov, 11 Talianov, štyria Srbi, ale aj jeden Belgičan, Luxemburčan, Holanďan a Portugalčan.
Slovensko nemá informácie, že by bol medzi mŕtvymi alebo zranenými slovenský občan. Väčšina mŕtvych je vo veku od 16 do 26 rokov, ale sú tam i maloletí. Viacerých sa ešte nepodarilo identifikovať.
Medzi najmladšími obeťami sú dve sestry – 14– a 15-ročná dcéra z bohatej švajčiarskej dynastie. Už to podľa serveru Insideparadeplatz dokazuje, že v klube nedbali na predpisy. Zákon totiž zakazuje, aby po 22. h vpustili do baru osoby mladšie ako 16 rokov.