Vo Fínsku zrušili celoročnú ochranu vlkov. Hneď v prvý deň ich poľovníci zabili 12

TASR o tom píše podľa fínskeho verejnoprávneho vysielateľa Yle. Fínsky parlament v decembri zrušil celoročný zákaz lovu vlkov, ktorý platil od roku 1973. „Vláda berie vážne rastúce obavy občanov týkajúce sa vlkov a veľkých mäsožravcov,“ povedala v decembri ministerka poľnohospodárstva a lesníctva Sari Essayahová.
Podľa nového zákona zákaz lovu platí od 11. februára do 30. novembra a tiež po naplnení kvót odlovených vlkov v jednotlivých regiónoch. Jörgen Hermansson z Agentúry pre voľne žijúce zvieratá juhozápadného Fínska pre Yle povedal, že lov v konkrétnom regióne sa zastaví hneď po dosiahnutí kvóty. Pre tento rok ju ministerstvo poľnohospodárstva určilo na 65 zvierat.
Správny súd však zrušil povolenia na odstrel vlkov a rysov v troch prírodných rezerváciách. Podľa odhadov Fínskeho inštitútu prírodných zdrojov (Luke) bolo v marci vo Fínsku 413 až 465 vlkov, najpravdepodobnejší odhad počtu sa pohyboval okolo 430.
Išlo o približne 57 rodinných svoriek a 19 párov bez mláďat, vrátane tých, ktoré sa pohybovali v pohraničných oblastiach. Na jar roku 2024 sa populácia odhadovala na 277 – 321 jedincov, s najväčšou pravdepodobnosťou okolo 295 jedincov.
Vlci niekedy lovia hospodárske zvieratá a domáce zvieratá, ale od roku 1882 vo Fínsku nezabili človeka.
„Cieľom lovu je kontrolovaným spôsobom znížiť populáciu vlkov. Odstraňovanie celých svoriek nám umožňuje predvídať, aké účinky bude mať odstránenie svoriek na populáciu,“ vysvetlil Hermansson.
V novembri fínska nezávislá Rada pre analýzu vplyvu regulácie ostro kritizovala vládny návrh zákona o love vlkov, pretože legislatívny proces obišiel bežný postup a ignoroval analýzu vplyvu.