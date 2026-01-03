Okamurove vyjadrenia budia podľa prezidenta Pavla znepokojenie, prerokuje to s Babišom

Okamura vo svojom novoročnom prejave napríklad kritizoval poskytovanie zbraní Ukrajine, ktorá sa bráni ruskej invázii, a hovoril napríklad o „ukrajinských zlodejoch“. Proti tomu sa ostro ohradili predstavitelia Ukrajiny. Prezident chce o Okamurových výrokoch rokovať s premiérom Andrejom Babišom (ANO).Čítajte viac „Hanba Česka, spamätajte sa už, preboha.“ Opozícia označila Okamurov prejav za neprijateľný. Reagovala aj Ukrajina
„Vyjadrenie predsedu Poslaneckej snemovne, tretieho najvyššieho ústavného činiteľa, budí znepokojenie nielen u našich občanov, ale aj v zahraničí, u našich spojencov a partnerov,“ uviedol prezident. „Budem o tom rokovať na najbližšom rokovaní s predsedom koaličnej vlády a na stretnutí ústavných činiteľov. Koordinácia zahraničnej a bezpečnostnej politiky je základom našej dôveryhodnosti ako partnera,“ doplnil.
Okamura vo svojom prejave napríklad ostro kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho okolie, ktorých obvinil z krádeže v súvislosti s európskou pomocou brániacou sa Ukrajine. „Peňazovody totiž tečú všetkými smermi a každý na tom biznise niečo trhne. Západné firmy a vlády aj ukrajinskí zlodeji okolo Zelenského junty, čo si stavia záchody zo zlata,“ vyhlásil napríklad šéf českej Snemovne.
Ukrajinský veľvyslanec Vasyl Zvaryč na facebooku označil Okamurove vyjadrenia na adresu Ukrajiny a Ukrajincov za urážlivé, nenávistné a formované pod vplyvom ruskej propagandy. Český minister zahraničných vecí Petr Macinka (Motoristi) následne oznámil ČTK, že nepovažuje za vhodné, aby veľvyslanec cudzieho štátu verejne hodnotil výroky jedného z najvyšších ústavných činiteľov v Česku. Jeho ukrajinský náprotivok, minister Andrij Sybiha, ale na sieti X uviedol, že Zvaryč reagoval úplne správne a diplomaticky.
Česká parlamentná opozícia chce kvôli Okamurovým výrokom vyvolať hlasovanie Snemovne o odvolaní Okamuru z miesta predsedu. Na spoločnom postupe pri hlasovaní o odvolaní Okamury sa dohodli lídri niekdajšej vládnej päťkoalície, teda ODS, STAN, Pirátov, KDU-ČSL a TOP 09.