Pravda Správy Svet Vo venezuelskom Caracase sa ozývali silné explózie, časť mesta je bez elektriny

Vo venezuelskom Caracase sa ozývali silné explózie, časť mesta je bez elektriny

Venezuelskou metropolou Caracas v sobotu otriasli silné explózie, uviedli agentúry AFP a Reuters.

03.01.2026 07:49
Venezuela, Caracas Foto:
Dym sa zdvíha na letisku La Carlota po tom, čo bolo v sobotu 3. januára 2026 v Caracase vo Venezuele počuť výbuchy a zvuk nízko letiacich lietadiel.
debata

Venezuelskou metropolou Caracas v sobotu otriasli silné explózie, uviedli agentúry AFP a Reuters. Podľa AFP, ktorá sa odvoláva na reportéra na mieste, boli výbuchy sprevádzané zvukmi pripomínajúcimi prelet lietadiel. Časť mesta, ktorá leží blízko veľkej vojenskej základne, je podľa Reuters bez elektriny.

Explózie sa odohrávajú v čase, keď americký prezident Donald Trump hovoril o možnosti úderov na pozemné ciele vo Venezuele. Uviedol tiež, že dni venezuelského prezidenta Nicolása Madura sú „spočítané“.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Venezuela #Caracas
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"