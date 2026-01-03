Vo venezuelskom Caracase sa ozývali silné explózie, časť mesta je bez elektriny

Venezuelskou metropolou Caracas v sobotu otriasli silné explózie, uviedli agentúry AFP a Reuters. Podľa AFP, ktorá sa odvoláva na reportéra na mieste, boli výbuchy sprevádzané zvukmi pripomínajúcimi prelet lietadiel. Časť mesta, ktorá leží blízko veľkej vojenskej základne, je podľa Reuters bez elektriny.
Explózie sa odohrávajú v čase, keď americký prezident Donald Trump hovoril o možnosti úderov na pozemné ciele vo Venezuele. Uviedol tiež, že dni venezuelského prezidenta Nicolása Madura sú „spočítané“.